Alta flexibilidade na gestão do seu negócio

A gestão das pequenas empresas não foge ao desafio digital a que hoje se assiste.

O gestor precisa de dar resposta, em qualquer momento e em qualquer lugar, a inúmeras tarefas diárias de áreas distintas, exigências que consomem muitos recursos e que o impedem de ficar focado naquilo que realmente interessa: o negócio.

Ao ter o controlo total do seu negócio, o gestor tem a oportunidade de estar um passo à frente da mudança e garantir a operacionalidade de todas as áreas da empresa, potenciando a sua produtividade.

A automatização de muitas das tarefas rotineiras da empresa – envio de documentos, faturação e cobranças para agilizar, reconciliações bancárias, pagamentos e encomendas para garantir, obrigações legais para cumprir – faz do PHC GO o melhor aliado da sua gestão.

O seu negócio cresce, evolui, tem mais áreas, mais colaboradores. Porém, nada disso é impedimento quando se gere o negócio com o PHC GO, dado que se adapta ao seu negócio com funcionalidades e add-ons que o vão permitir alcançar ainda mais e melhores resultados.

Máxima personalização, máxima eficácia

Tudo muda e as empresas não são exceção. O mundo de hoje é volátil. É fundamental optar por um software de gestão que se adapte às características do mercado, sem esquecer, claro, as características da empresa e consiga moldar-se a ela.

Para que isso seja possível, a PHC GO Store está disponível 24/7 e disponibiliza, de forma rápida e intuitiva, todos os add-ons que complementam a oferta PHC GO.

Porque é que um add-on pode fazer a diferença? Quando um software é adaptável às necessidades de cada empresa, é mais simples e rápido de utilizar porque é mais adequado à realidade dessa mesma empresa.



O PHC GO disponibiliza add-ons de gestão, setoriais ou transversais, que complementam e expandem todas as funcionalidades de que precisa garantindo que o seu negócio cresce sem barreiras.

Para além de uma enorme variedade de add-ons, o PHC GO garante ainda:

Integrações prontas a utilizar para que, sem esforço, integre a sua loja online com o software de gestão PHC GO; Mais de 3.000 aplicações que, integradas de forma totalmente segura com o software de gestão online PHC GO, permitem automatizar tarefas repetitivas, e dinamizar consideravelmente o seu negócio.

Optar por um software totalmente focado nos processos da sua empresa e adaptado às suas necessidades mais específicas é apostar no crescimento sustentado do seu negócio.

Ganhe velocidade para o seu negócio através de um software na cloud, totalmente adaptado às suas necessidades.

O PHC GO é o software de gestão super-rápido para pequenas empresas que pensam em grande.

Acelere também o seu negócio com o PHC GO.







