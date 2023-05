O ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, vai apontar "o caminho para a neutralidade carbónica", na intervenção das 9h55 na Conferência "Autarcas pelo Clima|Municípios rumo à neutralidade carbónica", que se vai realizar no próximo dia 31 de maio, na NOVA SBE, em Carcavelos. O evento decorrerá entre as 9h30 e as 17h00.

Antes da intervenção do ministro haverá uma sessão de boas-vindas, pelas 9h30, com as presenças de Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais e Luís Veiga Martins, Associate Dean for Community Engagement & Sustainable Impact da NOVA SBE.

Numa organização do Jornal de Negócios em parceria com a consultora Get2C, e a Câmara Municipal de Cascais, o evento irá reunir autarcas dos principais municípios do país e alguns convidados para partilhar conhecimento e boas práticas utilizadas nas comunidades que lideram, tendo como ambição a neutralidade carbónica.

Esta 2ª edição do Autarcas pelo Clima contará ainda com a presença de vários especialistas em alterações climáticas e sustentabilidade para discutir e abordar temas relevantes como o mercado voluntário de carbono ou a capacitação, financiamento e implementação de soluções nos municípios.

O Autarcas pelo Clima é uma iniciativa no âmbito do Cooler World – um movimento rumo à Neutralidade Carbónica criado pela Get2C.



Consulte aqui o programa da iniciativa.