C-Studio: O papel do hidrogénio no futuro da mobilidade

Promover uma mobilidade mais verde passa também por aumentar o leque de opções das soluções de mobilidade. Pode o hidrogénio verde ser o futuro da mobilidade?





Sabemos que sempre que adequada ao perfil de utilização necessário, a eletrificação é a melhor opção para a descarbonização da mobilidade, mas a baixa densidade energética das baterias dificulta a aplicação em viaturas mais pesadas, em especial para distâncias maiores.





O hidrogénio permite ultrapassar este problema e oferecer níveis de autonomia e tempos de abastecimento semelhantes aos dos combustíveis convencionais. Estas qualidades são particularmente importantes em veículos sujeitos a cargas elevadas, como são os camiões e autocarros, responsáveis por metade do consumo de combustíveis no transporte rodoviário na Europa.