Candidaturas abertas ao Prémio Nacional de Sustentabilidade

O conceito de sustentabilidade está associado maioritariamente a questões ambientais. A abrangência da sustentabilidade é muito mais do que ambiental, é social e também de governação (ESG). Sem o equilíbrio destes três pilares não há sustentabilidade. São vários os problemas à escala mundial que estão relacionados entre si e temos de os solucionar.





Para mudar o planeta precisamos de alterar a forma como vivemos, como consumimos, como produzimos e como nos relacionamos. O desafio é grande. Os riscos que enfrentamos são enormes, mas, com um pequeno grande esforço coletivo, conseguiremos mudar o futuro. O modelo de desenvolvimento da economia e o funcionamento da humanidade entraram em crise.



É nestes períodos críticos que os visionários e os líderes devem mostrar o caminho a seguir. Governos, empresas e cidadãos têm de se envolver mais na descarbonização da economia, na preservação da biodiversidade, na promoção de uma sociedade mais inclusiva e na promoção de boa governação, de forma a garantir a paz, a justiça e a continuidade de instituições democráticas mais eficazes.





O Prémio Nacional de Sustentabilidade, do Jornal de Negócios, promove estas mudanças dando a conhecer o que de melhor se faz no país nas áreas ESG. Esta iniciativa está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas e conta com o Alto Patrocínio da Presidência da República, e com a Deloitte como knowledge partner.



O Prémio Nacional de Sustentabilidade reconhece todos os que mostram a excelência e o compromisso com a gestão de questões ambientais, sociais e de governação, promovendo a eficiência energética, combatendo as alterações climáticas e promovendo a inclusão social.



Para que mais organizações se juntem a esta causa, é imperativo divulgar e dar a conhecer as muitas iniciativas que estão a ser desenvolvidas em todo o território nacional. Felizmente, há muitos trabalhos no âmbito ESG que começam a ser feitos em Portugal.





Estes projetos, assim como os seus líderes e as organizações envolvidas, servem também de inspiração para que outras entidades sigam os seus passos. Por este motivo, o Prémio Nacional de Sustentabilidade funciona como um acelerador da mudança, que reconhece e premeia os esforços das empresas e organizações para tornar Portugal e o planeta num lugar melhor e mais seguro para todos.





Os projetos validados são publicados na revista do Prémio Nacional de Sustentabilidade, dando a conhecer o que cada empresa, autarquia, organismo público ou ONG está a fazer em cada um dos pilares ESG da sustentabilidade.





Para garantir a qualidade da análise das propostas submetidas, além do parecer técnico da Deloitte, cada categoria conta com um júri diferente constituído por especialistas reconhecidos nas diferentes áreas do prémio.





Convidamos toda a sociedade a participar no Prémio Nacional de Sustentabilidade. As inscrições estão abertas até 31 de janeiro de 2023. Seja um ator da mudança sustentável em Portugal. Participe. As categorias a concurso são: