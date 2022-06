Carnificina no mercado de criptomoedas afasta os investidores conservadores

A carnificina no mercado das criptomoedas não é novidade. Durante a última década, mesmo quando o valor das criptomoedas como a bitcoin e a ethereum aumentou exponencialmente, os crashes têm sido uma característica regular do mercado. No entanto, a destruição de valor nos últimos seis meses – e, em particular, nas últimas semanas – tem sido espantosa.

Desde novembro, algo como $1,5 biliões de dólares foi diluído no mercado dos criptoativos. A bitcoin e a ethereum, as maiores criptomoedas neste momento, estão ambas a cerca de 60% abaixo dos seus máximos históricos. E o mais recente escândalo que envolveu o projeto Terra agravou ainda mais a situação no mercado dos criptoativos, sobretudo depois de o token Luna ter perdido praticamente todo o seu valor.

Por outro lado, as recentes quedas no mercado levantam algumas questões. A inflação e as taxas de juro estão a subir, embora durante muito tempo as criptomoedas fossem utilizadas como um "hedge" contra a inflação e uma alternativa ao modelo financeiro tradicional. Mas a verdade é que a correlação entre o mercado das criptomoedas e os índices norte-americanos, como o S&P 500 e o Nasdaq-100, está quase em máximos históricos.

Mas afinal, por que motivo é que esta narrativa mudou?

De facto, durante vários meses as criptomoedas serviram como alternativas aos aumentos dos níveis dos preços, onde muitos dos investidores com maior apetite pelo risco começaram a alocar parte do seu capital no mercado dos criptoativos. No entanto, a situação mudou nos últimos meses quando os bancos centrais começaram a adotar políticas monetárias mais agressivas que visavam travar as subidas dos preços.

Estas medidas mais agressivas (que muitos consideram ser "hawkish") estão a provocar um clima de "risk-on" nos mercados financeiros, onde os ativos de risco como as criptomoedas e as ações ficam expostas à fuga de capitais para ativos menos expostos às atuais condições no mercado.

Principais "drivers" das recentes oscilações nos mercados: Fonte: Bank of America (BofA).

Desafios para os próximos meses

Apesar de todos os desafios, os investidores estão a aguardar que as políticas monetárias dos bancos centrais, sobretudo as políticas da Fed, comecem a ter uma direção menos agressiva (mais "dovish"), sendo que este cenário é realista se os níveis de inflação começarem a dar efetivamente sinais de abrandamento e se as questões em torno dos constrangimentos nas cadeias de distribuição voltarem a aliviar.

É importante notar que os mercados têm estado a refletir as preocupações sobre o futuro, pois neste momento os indicadores continuam a dar sinais de expansão.

Apesar de o pessimismo estar instalado nos mercados, ainda existem possibilidades de assistirmos a uma recuperação no sentimento do mercado que apoiaria os ativos de risco!





Correlação positiva entre bitcoin (gráfico azul) e Nasdaq-100. Fonte: xStation 5

Texto escrito por XTB

A XTB S.A. não se responsabiliza por decisões de investimento que se baseiem em informações contidas nestes conteúdos. Nenhuma da informação aqui contida deverá ser entendida como recomendação de investimento, garantia de lucro ou de risco significativamente menor. Os investimentos baseados no uso de produtos derivados com alavancagem financeira são, por natureza, especulativos e poderão resultar tanto em lucros como perdas significativas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco. Os investimentos em instrumentos financeiros apresentam um risco elevado.