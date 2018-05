Como beneficiar de uma gestão melhorada e mais flexível?

Um dos maiores desafios que se colocam às empresas é a digitalização dos seus negócios. Estamos a viver uma das maiores transformações da sociedade, da economia e das empresas, desde que há memória. É preciso acompanhar a mudança, gerir as constantes alterações hoje e no futuro que se avizinha.

Esse é grande desafio das empresas. A realidade é que poucas tem o know how e as ferramentas para fazer esta mudança de forma mais "suave" e sem impacto no negócio.

Condicionadas por uma sociedade quase 100% digital e digitalizada, as organizações vêem-se obrigadas a repensar processos e plataformas de trabalho, colocando na tecnologia o peso inevitável para alcançarem melhorias em termos operacionais, no trabalho do dia-a-dia e, em última análise, ao nível das receitas de negócio.

A adoção das novas tecnologias digitais, em todas as fases da cadeia de valor, deve surgir combinada com uma reorganização dos processos de trabalho e uma excelente capacidade de formação dos recursos humanos.

A transformação digital deverá ter uma abordagem mais prática e capaz de facilitar a vida aos empresários, decisores e gestores com resultados palpáveis: empresas mais produtivas, competitivas e inovadoras, que consigam responder eficazmente a um mercado em constante transformação.

A mobilidade está na base de toda esta mudança. A importância das redes sociais, dos smartphones, comercio eletrónico, a quantidade de dados que estão disponíveis e devem ser interpretados leva-nos à necessidade de usar a cloud como plataforma preferencial para a gestão dos negócios.

Portugal e as PME

No caso de Portugal, as Pequenas e Médias Empresas (PME) despertaram para esta nova realidade, movidas pela necessidade de crescimento do negócio, da rentabilidade das operações e pelas oportunidades que surgem no mercado internacional. É incontornável, a inovação é o caminho a seguir.

Segundo dados de um estudo efetuado pela Sage sobre investimentos a curto prazo, 43% dos inquiridos confirmam que o plano principal é abrir uma delegação em novos mercados. Só depois surge o lançamento de novos produtos, que merece destaque em 35% das empresas.

Entre os principais desafios enfrentados pelas PME nacionais estão a elevada burocratização e legislação (28%), dificuldades no acesso ao financiamento (23%) e também aos mercados internacionais (12%).

Uma organização não se pode considerar verdadeiramente inovadora sem ter um plano de negócio que vá para além do imediato. É preciso antecipar o futuro e ter capacidade de reação rápida.

Uma parte importante da competitividade passa por um melhor conhecimento da informação, dos Clientes e dos processos de negócio. As soluções de gestão integrada adaptadas à realidade e dimensão da organização podem fazer a diferença. Mais do que repositórios de informação, são uma fonte de conhecimento em tempo real que pode dar a resposta rápida à tomada de decisão. Proporcionam à gestão a velocidade de que o negócio necessita para crescer.

Um ERP que responde ao paradigma da simplicidade

A Sage mostra-se disposta a ajudar no crescimento de cada organização com uma nova geração de software de gestão (ERP) completamente integrado de todos os processos de negócio da empresa e com um custo acessível para as PME. Esta tecnológica desenhou e colocou no mercado soluções que retiram parte dessa complexidade, propondo um ERP…



… Mais Rápido As soluções de Enterprise Management aceleram todo o negócio, compras, produção, vendas e atendimento ao cliente. Desta forma, será possível obter melhores informações sobre o desempenho da empresa em qualquer parte do mundo. … Mais Simples As soluções de Enterprise Management adaptam-se às equipas, funções e fluxos de trabalho do negócio de cada empresa. Oferecem, assim, segurança na "cloud" e acesso móvel a informações de negócio, simplificando a gestão da organização. ... Mais Flexível São ferramentas que podem ser configuradas para responder às necessidades de cada setor em particular, garantindo ainda total controlo sobre os dados e a estratégia de TI de cada empresa. Características que se consubstanciam em três soluções distintas para Enterprise Management: Sage 100Cloud, Sage X3 Fast Start e Sage X3. Ligar a empresa ao futuro torna-se assim uma realidade com o Sage 100Cloud, uma solução de gestão empresarial que assume uma visão integrada e automatizada dos processos-chave do negócio, sejam estes financeiros, comerciais, operacionais, de marketing ou vendas. Trata-se de um ERP que ajuda ainda a aumentar a produtividade e o conhecimento do estado do negócio em cada minuto. Já o Sage X3 Fast Start dá às empresas uma solução desenhada para grandes empresas, mas com um processo de implementação de apenas 25 dias, claramente inferior a qualquer outro ERP disponível no mercado. O Sage X3 é um ERP completamente ajustado às necessidades das grandes empresas que integra os processos específicos de cada negócio e disponível em vários países para uma verdadeira gestão dos negócios internacionais. Em comum, os três ERP assumem características de simplicidade e flexibilidade que o mercado cada vez mais procura.