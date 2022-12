Como levar a empresa mais longe

Num mundo desafiante e em constante transformação, é inegável que a tecnologia está no topo das prioridades do universo empresarial, devendo ser encarada como um investimento diretamente ligado ao crescimento dos negócios a curto, médio e longo prazo. Os serviços DaaS da HP são a solução do futuro – no presente – com respostas à medida de todas as empresas.

Solte o potencial

Para ter sucesso e permanecer competitiva num contexto de mudança, cabe à empresa apostar na flexibilidade, melhorar a produtividade e otimizar a gestão de custos. Quer se trate de uma pequena startup ou de uma grande empresa global, as soluções DaaS (Device as a Service) da HP fazem a diferença: otimizam os processos de trabalho de Tecnologia de Informação (TI) através dos dados e da automatização, rentabilizam e melhoram a experiência de trabalho dos colaboradores e garantem uma assistência de excelência promotora dos melhores resultados.

Sendo flexíveis, não só respondem aos principais desafios de qualquer negócio, como também são adaptáveis às necessidades específicas de cada caso. É só escolher a solução adequada para a sua empresa voar mais longe.

Agora é simples otimizar os recursos

A Tecnologia de Informação (TI) tornou-se fulcral para o sucesso do negócio. Todavia, o trabalho de rotina de gestão de dispositivos também se encontra a braços com outras tarefas essenciais, como a segurança e a transformação digital. Com o HP DaaS, é simples reduzir a complexidade e tirar o peso da gestão dos dispositivos da equação, ao mesmo tempo que aproveita ao máximo os seus recursos. Descubra porquê.

• A HP tem os dispositivos certos para qualquer trabalho, num vasto leque que inclui computadores portáteis Windows e Chrome Entreprise, computadores de secretária e estações de trabalho.

• Além de conseguir identificar e prevenir problemas, possui serviços de reparação de excelência para manter os dispositivos funcionais.

• Tirar partido das análises baseadas em Inteligência Artificial (IA) permite gerir os custos do ciclo de vida do dispositivo e fornece conhecimentos acerca dos dispositivos, aplicações e utilização que melhoram a experiência e a produtividade dos colaboradores.

• Para todos os orçamentos, os pagamentos previsíveis com prazos flexíveis à medida da sua empresa maximizam o cash flow.

• Com o HP DaaS pode adicionar camadas extras de proteção, aumentando a segurança.

Desafia a mudança

O ritmo acelerado da evolução tecnológica e o trabalho remoto na ordem do dia tornam difícil para as TI planear, implementar, manter estratégias de transformação digital e mitigar os riscos de cibersegurança. Para que os colaboradores trabalhem de forma fácil, segura e eficiente a partir de qualquer lugar, ao mesmo tempo que se otimiza o trabalho de TI, o HP DaaS é a resposta que procura.

• Proporciona experiências integradas. Aumenta a produtividade e a felicidade dos colaboradores em casa e no escritório, sem comprometer a segurança, ao assegurar que todos os dispositivos são pré-configurados e rapidamente substituídos em caso de problema.

• O DaaS, através de análises baseadas em inteligência artificial, simplifica o trabalho do departamento de TI: os especialistas de serviço HP dão apoio na configuração remota, utilização, manutenção e gestão de aplicações.

• O apoio personalizado por parte de um Gestor de Sucesso do Cliente HP vai ajudar a empresa a elaborar um plano para alcançar os objetivos.

• No combate às vulnerabilidades da cibersegurança, o DaaS oferece amplas soluções de segurança, desde o hardware até ao software e serviços.

• Tem à disposição opções de serviço modular, desde a gestão da experiência digital, a entrega ao domicílio e a substituição do dispositivo remoto.

• Um contrato único e com preços flexíveis assegura soluções completas e à medida para o trabalho híbrido, na senda de um processo mais automatizado. O acordo flexível permite-lhe gerir o orçamento e fazer ajustamentos consoante a mudança das prioridades.

À sua medida

A qualquer momento, é possível aumentar a cobertura e somar serviços adicionais, como os serviços do ciclo de vida do dispositivo (planeamento, configuração, implementação, recuperação e renovação), serviços de gestão com base na nuvem (informações para diferentes sistemas operativos e para ajudar os recursos de TI a aliviar o peso de algumas tarefas na gestão) ou os HP Wolf Security Services (que fortalecem a defesa da empresa com soluções de segurança de endpoints).

Com as soluções HP DaaS terminam as preocupações com o custo de manutenções, reparações, troca de equipamentos e atualizações. O resultado? Colaboradores mais produtivos e uma equipa de TI que trabalha para o que realmente importa: crescimento e inovação.