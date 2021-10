Conhece um estudante? Mostre-lhe esta oportunidade imperdível

Numa era em que a informação nos chega ao segundo, em qualquer lugar e a partir dos mais variados canais, a velocidade sobrepôs-se à qualidade. Poucos param para pensar verdadeiramente nas fontes de informação e mesmo os olhos mais atentos cedem à provocação do click bait, caem na trama bem montada das fake news e acabam a divulgar informação pouco fidedigna e não verificada.

As camadas mais jovens são o principal motor de mudança no paradigma da informação: primeiro, porque estão mais entrosados e mais atentos ao funcionamento das redes sociais; depois, porque é nelas que se deposita a mudança de paradigma, com a chegada à idade adulta. A oferta de assinaturas premium do Negócios powered by EDP, para todos os estudantes, visa incentivar os jovens a procurar informação de qualidade, num jornal de referência a nível nacional.

A atualidade na palma da mão

Ao se inscreverem na oferta de assinaturas, exclusivo para estudantes, os jovens têm acesso a todos os conteúdos exclusivos do Jornal de Negócios, como reportagens, análises, artigos de especialistas, artigos de opinião e newsletters. Este é o contributo do Jornal de Negócios e da EDP para valorizar os estudantes, oferecendo-lhes informação fundamentada e de qualidade.

Com a assinatura, os alunos têm acesso na web e através de app a todos os conteúdos exclusivos, bem como à versão e-paper do Jornal de Negócios, disponível a partir das 23 horas do dia anterior. Em momentos-chave dos mercados financeiros, têm também acesso à newsletter Dow Jones Bolsa no email.

Ao subscrever a assinatura premium do Negócios powered by EDP , os estudantes têm ainda a oportunidade de oferecer a leitura de 10 artigos premium por mês a não assinantes.

Oportunidades exclusivas

Para além de acesso exclusivo a todos os artigos do Negócios, os estudantes que adiram à iniciativa têm ainda acesso privilegiado a conferências e eventos promovidos pelo Jornal de Negócios, bem como prémios, ofertas e descontos em produtos e serviços do Negócios e dos seus parceiros. Uma oportunidade privilegiada para que os jovens possam imergir no mundo do Negócios, sem custos e com todas as vantagens dos assinantes.