Contra o desperdício separar, separar

Primeiro, as boas notícias: os portugueses reciclaram, até outubro de 2021, mais 8% de embalagens do que em 2020. Contudo, ainda reciclamos pouco e, sobretudo, sabemos pouco sobre reciclagem, quando comparados com os nossos congéneres europeus. A solução para separar e reciclar mais e melhor é conhecida, passando por educar e sensibilizar através de estratégias de comunicação mais focadas em pontos e comportamentos concretos e por disponibilizar os meios que permitam a todos participar na separação de resíduos.

Para reciclar, é só ir de casa para o ecoponto

Como é importante incluir os cidadãos no processo de separação para aumentar as taxas de separação de resíduos e melhorar a qualidade dos materiais recolhidos, a Câmara Municipal de Cascais criou a campanha de sensibilização "De Casa para o Ecoponto", com o apoio da Sociedade Ponto Verde. Esta iniciativa visa facilitar a vida aos munícipes e ajudá-los a reciclar melhor. Iniciada em outubro, o seu fim é simples: aumentar não só a taxa de reciclagem como a qualidade daquilo que é recolhido.

A Câmara Municipal de Cascais está a oferecer kits de reciclagem

Ciente de que uma boa reciclagem começa em casa, e que também – e sobretudo! – a maioria dos cidadãos quer, de facto, reciclar, a autarquia cascalense gizou esta campanha com o apoio da Sociedade Ponto Verde, para se focar na separação e recolha doméstica de resíduos recicláveis. Para tal, decidiu distribuir gratuitamente kits de ecopontos domésticos aos seus munícipes para que estes possam, mais facilmente, fazer a separação correta das embalagens em suas casas.







Os 10 mil e quinhentos ecobags são oferecidos no stand itinerante da autarquia que, desde outubro, tem aparecido em datas previamente anunciadas nos mercados municipais de Cascais. Os ecobags trazem consigo informações sobre como se deve fazer a recolha e separação dos resíduos. Há ainda, posteriormente, a possibilidade de responder a um questionário para testar os seus conhecimentos sobre reciclagem, acessível através de código QR.

De casa para o ecoponto… e até aos mercados municipais de Cascais

Campanhas como a "De Casa para o Ecoponto" são fundamentais para uma constante formação e sensibilização de todos os cidadãos, envolvendo-os naquilo que é um verdadeiro ato cívico que nos toca a todos. Passe pelos mercados municipais de Cascais e procure pelo stand itinerante da campanha "De Casa para o Ecoponto" para levar um kit de ecoponto doméstico para sua casa!