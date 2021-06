Debater a transição energética

Muito já se falou sobre o aquecimento global e as suas causas. Há já algumas décadas que se adiantam argumentos para diminuir as emissões de CO2. Entramos, agora, numa nova época: a da ação, com consequências imediatas e construtivas. Nesta etapa, será determinante o sério comprometimento do setor de energia, que implica um esforço conjunto de todos os participantes da indústria, reguladores, governos e empresas.



Conhecer o que já se faz, bem como quais os caminhos que a investigação tecnológica está a seguir, assim como os benefícios económicos associados, é essencial para que as empresas possam implementar novas soluções e consigam garantir a continuação do que já está em curso.



É com esse objetivo que a EDP Comercial lança o EDP Business Summit 2021 – Líderes e Corporações Comprometidos com a Transição Energética, um fórum onde se poderão discutir formas de pensar, ser e agir melhor, para um amanhã mais sustentável para todos, não deixando nunca de assegurar a saúde financeira de todos os negócios.





