Eficácia e integração: palavras de ordem na gestão do negócio

A gestão eficiente do negócio tem segredos que foram sendo desvendados ao longo dos anos. Da velhinha folha de papel às contas feitas na ponta do lápis, daí aos documentos Excel e a toda uma evolução que não mais parou, as tecnologias acrescentaram aqui diferentes desafios.

Em todo este cenário, dominado pela evolução permanente, apenas algo permanece igual: o saldo da equação só pode ser positivo se tivermos clientes satisfeitos e, consequentemente, crescimento dos resultados. Para isso, importa focar no core de cada negócio e deixar o resto para quem sabe. Falamos, naturalmente, de soluções de TI integradas que permitem uma gestão eficaz dos recursos e, em última análise, uma administração muito mais fácil da organização.

As soluções Sage 100Cloud e Sage X3 Fast Start foram desenhadas a pensar nisso mesmo, permitindo uma orientação integrada do negócio, em três vertentes essenciais:

Produtividade : aumento claro da eficiência e melhoria na colaboração de várias equipas de trabalho;

: aumento claro da eficiência e melhoria na colaboração de várias equipas de trabalho; Mobilidade : possibilidade de trabalhar a partir de qualquer lugar com acesso a informação-chave;

: possibilidade de trabalhar a partir de qualquer lugar com acesso a informação-chave; Clientes: melhorias no serviço prestado ao cliente.

Para cada necessidade e para cada organização, a Sage disponibiliza a solução mais indicada, assegurando uma equipa técnica que estuda o negócio de cada cliente e ajuda a encontrar o melhor caminho.

Começar depressa e bem

Uma das grandes dificuldades que se colocam hoje em dia às empresas é a caminhada rumo à transformação digital dos seus negócios, acompanhando as mudanças e gerindo as constantes alterações atuais, mas também as que o futuro trará.

As Pequenas e Médias Empresas (PME) despertaram aos poucos para esta nova realidade instigadas, em grande parte, pela inevitável necessidade de crescimento do negócio, de uma maior rentabilidade das operações e pelas oportunidades que surgem no mercado internacional. Inovar e chegar a clientes de forma virtual tornou-se condição incontornável rumo ao sucesso.

A pensar nisso mesmo, a Sage tem vindo a trabalhar de perto com os seus clientes, ajudando no crescimento de cada organização por via da adoção de uma nova geração de software de gestão (ERP) que integra todos os processos de negócio da empresa, com um custo acessível para as PME. A tecnológica apresenta o Sage X3 Fast Start, uma solução mais rápida, intuitiva e adaptável do que outros ERP tradicionais, para organizações que procuram manter a sua vantagem competitiva incrementando a agilidade e apostando na mudança.

O Sage X3 é a porta de entrada no ERP da Sage e está disponível na cloud ou em modelo on premise. Apresenta-se já com um conjunto de funcionalidades pré-configuradas para suportar os principais processos de negócio, obrigando a uma necessidade mínima de ajustes ao mesmo tempo que se torna mais intuitivo ao nível da gestão de operações, acesso aos dados, colaboração e gestão de TI. O ERP apresenta ainda opções de implementação, capacidade, configuração, personalização e evolução mais flexíveis.

O X3 Fast Start conta com um conjunto vasto de benefícios para as organizações, permitindo uma implementação garantida de 27 dias, e podendo vir a ser expandido com software complementar da Sage ou de outros parceiros certificados. As empresas passam a ter ainda a capacidade de acelerar, controlar e integrar os seus principais processos de gestão, como finanças, compras, vendas, stocks, inventários e gestão de ativos.

Sendo a mobilidade elemento central nos dias que correm, o ERP permite aos utilizadores aceder a partir de qualquer lugar. O X3 Fast Start é uma solução "web based" e está disponível a partir de qualquer dispositivo, quer seja smartphone, tablet ou web, em qualquer lugar e em tempo real. A simplicidade na utilização é outro ponto forte, com dashboards de acompanhamento de negócio e apoio à tomada de decisão que promove um aumento de mais 177% de ROI num período de retorno de cinco meses, com base em estudos realizados com clientes.

Sage 100cloud: uma alternativa ao ERP tradicional

Gerir vendas, compras, stock, contabilidade, imobilizado e recursos humanos em separado são tarefas que se podem tornar muito demoradas e até pouco eficientes. Assumindo-se como uma alternativa clara ao ERP típico, o Sage 100cloud é a escolha certa para todas as organizações que procuram automatizar os seus processos de negócio em diferentes áreas ao mesmo tempo que asseguram uma visão transversal dos mesmos.

Trata-se de uma solução chave na mão, com acesso móvel em qualquer lugar e indicada para PME de todos os setores de atividade. Falamos, tipicamente, de organizações que contam entre 10-25 colaboradores e que precisam de uma solução de gestão capaz de acompanhar a evolução e modernização do negócio, por via da inevitável transformação digital, ou suportar uma estratégia de crescimento.

Tendo em conta o atual cenário empresarial que se vive, altamente competitivo e em que o cliente procura resposta imediata às suas demandas, o Sage 100cloud é uma solução chave na mão, que conta com um conjunto de ferramentas pré-configuradas para suportar os principais processos de negócios. O mesmo será dizer que, em apenas cinco dias, o produto está totalmente instalado, muito mais rápido do que qualquer outra solução de gestão no mercado.

Assegurando uma única fonte de informação, a solução Sage permite ter o controlo total do que se passa dentro da empresa, das vendas ao marketing, das compras à contabilidade, com processamento de salários e gestão de ativos, tudo integrado e com informação em tempo real de todo o negócio.

Se ainda tem dúvidas e procura saber qual a solução que mais se enquadra com o seu negócio, procure os profissionais Sage e siga, definitivamente, pelo caminho da modernização tecnológica.





Características do Sage X3 Fast Start Para empresas com 25-50 colaboradores;

Faturação até 5M€;

Empresas a operar no mercado português;

Até 10 utilizadores;

Com necessidade de otimizar processos;

Com orçamento limitado;

Com necessidade de customizações;

Em setores de distribuição e serviços;

Implementação em 27 dias;

Produto GDPR ready para cumprir sem dificuldade com o novo regulamento geral de proteção de dados pessoais.