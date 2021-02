Em confinamento, a tecnologia não pode parar

Reuniões de equipa e com clientes, budgets, negociações, projeto. Tudo aquilo que define a rotina de trabalho passou a ser feito à distância, com recurso ao telemóvel, tablet ou computador, e a expressão "remoto" passou a definir a forma como se trabalha em muitas empresas.

A partir de casa, é preciso estar-se tão ou mais conectado do que em trabalho presencial, uma vez que não se beneficia da dinâmica de equipa para orientar o dia. Cada um tem de gerir tempo, espaço e tarefas da forma mais eficaz possível, conciliando ainda a presença de outras pessoas em casa. A tecnologia é parte integrante do dia a dia, todos os dias, quer em trabalho quer na gestão da casa: contas para pagar, compras para fazer, transferências e, em confinamento geral, até para conseguir comunicar com familiares e amigos.

Agora mais do que nunca, os smartphones estão no topo do seu desempenho e não podem, nunca, falhar. Como não é possível travar imprevistos e acidentes, é bom saber como os resolver: a iServices, líder no mercado em Portugal, continua aberta para reparação de telemóveis, tablets e Macbooks, para que o seu dia não tenha de parar.

Nas lojas iServices

Sempre ligado



Sem chamadas, sem notificações, sem sequer um alarme? Não é um cenário comum, a menos que… o telemóvel não esteja a funcionar. Há vários motivos para tal acontecer: o cabo ou o carregador são componentes frágeis e que facilmente se avariam, mas o problema pode estar, também, na porta de carregamento, que pode não reconhecer os outros componentes (como o cabo ou os auscultadores).

Quando o telemóvel não carrega, é fácil aperceber-se de que há um problema, mas há sinais menos evidentes, como a ausência de som quando alguém liga ou quando usa os fones. O problema pode estar no telemóvel e não nos elementos externos.

Há, ainda, outro fator muito comum em todos os smartphones: a vida útil de uma bateria não é a mesma do telemóvel. Um telemóvel em perfeito estado de conservação ainda pode precisar de uma bateria nova. Uma bateria que se consome rapidamente, o sistema ou aplicações mais lentas, ou não conseguir ligar e desligar o telemóvel (ou, então, reinicia-se sozinho) são sinais de que poderá ser necessária a substituição.

Sempre conectado



O tamanho dos telemóveis evoluiu (e diminuiu), as famosas antenas deixaram de ser visíveis, mas elas continuam lá. São elas que permitem a utilização de wi-fi, do Bluetooth, do GPS e, claro, da rede. A meteorologia, as rotas de estrada, as aplicações com recurso à localização, a transferência de ficheiros, precisam destes componentes.

Quando há dificuldades em utilizar alguma destas funções do telemóvel, muitas vezes através das mais variadas aplicações, é um sinal claro de que precisa de um especialista.

Da mesma forma, os sensores de proximidade e luminosidade, que se utilizam em aplicações para monitorizar atividade física, por exemplo, ou simplesmente para a função de orientar o telemóvel, também poderão sofrer danos e precisar de assistência técnica. Outra das formas simples de o detetar é se o telemóvel deixar de ajustar o brilho automaticamente.

Sempre on top

Os telemóveis são, inequivocamente, uma das invenções mais úteis da atualidade mas, têm, também, uma imensidão de componentes que podem avariar. Antes de se partir para um investimento num novo smartphone, invista numa visita à iServices, onde o know-how dos profissionais permite uma reparação rápida e eficaz. Há várias lojas iServices em Portugal, onde pode ter o seu orçamento gratuito e a reparação rápida do telemóvel.

Além dos problemas acima descritos, pode encontrar solução para vários outros problemas:





Câmara

Quer seja por queda ou de forma súbita, as câmaras são um dos principais fatores na escolha de um telemóvel e, consequentemente, uma das maiores preocupações. Se não conseguir tirar fotos focadas ou com flash, ou se não consegue usar a câmara - para fotos ou para videochamadas - deve fazer-se uma avaliação.

Vidro/ecrã

Quando um ecrã parte, é evidente a necessidade de substituição. Mas, muitas vezes, os danos são mais discretos e, se não for analisado atempadamente, pode piorar o problema. Uma qualidade de imagem reduzida ou com defeitos ou um ecrã tático que não funciona perfeitamente são sinais de defeitos ou no vidro externo ou no ecrã.





Problemas de som

Por estar muito exposta, a coluna de som está mais suscetível a pequenos acidentes, por queda ou contacto com líquidos. Os sinais mais notórios são o ruído na coluna de som ou dificuldade em usar o microfone.



Botões

Sim, os telemóveis agora "não têm botões", mas têm. Os de volume, o de power, alguns têm o botão de impressão digital. E servem para muitos mais propósitos do que estes, ainda que a utilização seja tão automática que, só quando deixam de responder, notamos a falta. Mudar entre ecrãs, aceitar e rejeitar chamadas, ou acionar o contacto de emergência são algumas das funções "escondidas".

Danos diversos

Por água ou por avaria do motor vibratório, os danos diversos podem refletir-se em situações tão variadas como não deteção do cartão SIM, ausência de vibração do telemóvel ou o vidro posterior solto ou separado. Se o telemóvel esteve em contacto com líquidos, ou notar algum destes sintomas, deve desligá-lo de imediato e levá-lo a um especialista iServices, para evitar danos definitivos.

Seja qual for o problema, a solução passa por uma visita o mais rapidamente possível a uma loja iServices , onde garantia, satisfação, qualidade e rapidez são lemas da casa!

