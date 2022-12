Este é o truque para um ambiente requintado

Em cada zona da casa, há peças statement que têm o poder de definir todo o ambiente. Na sala de estar, o sofá; na de jantar, a mesa. E, no quarto, a rainha do ambiente: a cabeceira. Independentemente do tipo de cama que tenha – mais alta ou mais baixa, com ou sem arrumação – é na cabeceira que se centram todas as atenções e é ela que define a orientação do quarto, o estilo e a personalidade.





O grande desafio é encontrar uma cabeceira que transmita, a 100%, aquilo que se pretende para a divisão. O desejo é sempre o mesmo: uma cabeceira à medida, personalizada. Já não precisa de procurar mais. Conheça o maravilhoso mundo das cabeceiras de cama da Maxcolchon.





12 modelos, 40 possibilidades

Sim, leu bem: existem mais de 40 possibilidades de cabeceira de cama, todas na Maxcolchon. Há 12 modelos disponíveis, com padrões, lisos, com linhas, e até com luz LED. Cada uma destas opções pode ser personalizada com um de cinco tecidos: chenile, pele sintética, aqualine, ecolife ou lux arábica. As combinações são mais do que muitas, o que significa que pode ter uma cabeceira totalmente personalizada, que provavelmente não encontrará em mais lado nenhum. Existem cores para todos os gostos, dos tons mais claros aos mais escuros, dos neutros aos mais chamativos.

E não é apenas nas cores e nos tecidos que poderá personalizar. Na Maxcolchon, tudo é feito por encomenda. As camas, os colchões, e mesmo as cabeceiras. Isto significa que, independentemente do tamanho da sua cama, pode encomendar uma cabeceira por medida.





Muito mais do que decoração

A função estética de uma cabeceira de cama é inegável, mas o seu papel no descanso vai muito para além disso. É a melhor maneira de se proteger de embates na parede, durante o sono, e é também uma forma de proteger a parede contra riscos. A barreira que faz com a parede ajuda também a um ambiente mais cozy e a uma noite de sono mais descansada, uma vez que protege do frio da parede. Além disso, assegura uma maior estabilidade à almofada, essencial para uma noite completa de sono, e é um ótimo suporte para quem tem o hábito de ler ou ver televisão antes de adormecer.





Uma solução para cada cliente

A qualidade dos produtos Maxcolchon já seria motivo suficiente para investir no seu descanso, mas a marca vai mais além e mostra uma real e rara preocupação com os seus clientes. Isto significa que, da escolha à entrega, terá um serviço personalizado, no qual tudo será feito de acordo com as suas necessidades. Na Maxcolchon não há stock de fábrica, cada produto é desenvolvido para o cliente específico que o encomendou. Mas diferentes clientes pedem, também, diferentes formas de compra, e por isso poderá fazer a sua encomenda online, ou numa das 90 lojas espalhadas pela Península Ibérica. Tem também várias formas e planos de pagamento, para que não precise de adiar o descanso que merece.