Investidores não procuram representatividade, querem rentabilidade

Nos últimos anos, os investidores em produtos estruturados têm aumentado as suas posições em ativos subjacentes mais sofisticados que incorporam certos mecanismos que os diferenciam dos índices mais tradicionais (benchmark).



Esses novos índices, conhecidos como smart beta, respondem às novas preocupações dos investidores e às condições de um mercado que ainda está a digerir os estragos causados pela pandemia ao longo de 2020.





Os bancos de investimento desenvolveram uma ampla gama de índices smart beta que, graças às suas regras de construção, são capazes de obter melhores retornos do que os índices tradicionais comparáveis. E fizeram isso combinando rentabilidade com melhores condições financeiras para os investidores em produtos estruturados.



Vale a pena lembrar que a principal vantagem dos produtos estruturados é oferecer um retorno potencial atraente enquanto o capital investido possui algum tipo de mecanismo de proteção que reduz as hipóteses de perda ao vencimento. É sobre esses dois elementos que os índices smart beta oferecem um valor diferencial.



E é por isso que eles são cada vez mais populares entre os produtos de poupança e investimento que são distribuídos em toda a Europa para clientes de retalho e de alto património.

O desembarque em Portugal

Em Portugal, uma das entidades pioneiras na adesão a esta nova tendência tem sido o Abanca, que neste verão começou a distribuir produtos financeiros com este tipo de índice. A entidade escolheu o iSTOXX Transatlantic ESG 100 Equal Weight Decrement Index, que oferece exposição a 100 empresas europeias e americanas com alta pontuação de sustentabilidade.

Os benefícios da diversificação





Uma das características de alguns índices smart beta, e deste índice em particular, é que atribuem o mesmo peso às empresas que o compõem independentemente do seu tamanho. Enquanto os índices tradicionais como o Standard & Poor's 500 ou o Euro Stoxx 50 atribuem um peso aos seus componentes com base na sua capitalização de mercado (as empresas com capitalização mais elevada têm mais representação), o índice iSTOXX Transatlantic ESG 100 Equal Weight Decrement dá-lhes o mesmo peso de 1% no dia da seleção dos componentes.





Por exemplo, enquanto as 10 maiores empresas do Euro Stoxx 50 representavam 42% do índice em 1 de setembro de 2021, as 10 maiores empresas do iSTOXX Transatlantic ESG 100 Equal Weight Decrement representavam 10% do índice.



A ponderação equilibrada, portanto, oferece um nível mais alto de diversificação e reduz o risco sistémico inerente aos índices tradicionais de capitalização de mercado.



Além disso, a ponderação equilibrada tende a atribuir mais exposição a ações de menor capitalização, que tendem a ser ações com PER (preço sobre lucro) mais baixo. Essa característica significa que o índice possui um componente de investimento "valor" que tem contribuído positivamente para o seu desempenho nos últimos tempos.



No seu relatório de 2018, "When Size Doesn't Matter: Equal Weighting", a Solactive observou que, de 2000 a 2017, as carteiras equilibradas superaram as carteiras de capitalização de mercado em +2,14% ao ano na Europa e +2,08% nos EUA.

Gestão de dividendos: o fim da ineficiência



Outra característica que esses índices geralmente incorporam, e que se tornou mais relevante após a pandemia, é o tratamento dos dividendos pagos pelas empresas.



Quase todos os produtos estruturados utilizam índices que captam apenas a variação do preço das ações, deixando de parte o rendimento de dividendos. No entanto, o dividendo tem impacto nas condições económicas dos produtos oferecidos, uma vez que os bancos de investimento podem apresentar cupões maiores quando os dividendos esperados são maiores.





A Société Générale, emissora dos produtos do Abanca e precursora deste tipo de solução, observou já em 2004 que os dividendos esperados pelos bancos são geralmente inferiores aos que se concretizam posteriormente. Isso deve-se ao risco assumido ao fazer essa estimativa.



Quando, em 2019, a Société Générale lançou o índice iSTOXX Transatlantic ESG 100 Equal Weight Decrement, incluiu um mecanismo para neutralizar essa ineficiência. O índice desconta um dividendo fixo pré-conhecido de 50 pontos de índice em vez do dividendo real pago pelas empresas.



A ausência de incerteza quanto ao dividendo, agora conhecido, permite obter condições mais competitivas que são transferidas para o investidor na forma de maior cupão ou maior proteção de capital.





A conveniência desta metodologia foi recentemente revalidada como resultado da crise originada pela pandemia do coronavírus, depois de muitas empresas em ambos os lados do Atlântico terem reduzido drasticamente os dividendos.





A principal vantagem desse mecanismo é permitir recalibrar a relação retorno-risco dos produtos combinando um cupão-alvo e proteção de capital semelhantes ou até melhores do que as usualmente observadas no mundo pré-pandémico. Em segundo lugar, permite que o investidor beneficie da recuperação gradual dos dividendos pagos, uma vez que o ambiente económico no qual as empresas devem operar esteja totalmente normalizado.



No entanto, existe o risco de o dividendo fixo ser superior ao dividendo efetivamente pago, o que teria um impacto negativo no desempenho do índice, especialmente com um mercado em baixa sustentada ao longo do tempo.

De mãos dadas com a sustentabilidade







No momento atual, adicionar este tipo de técnicas smart beta aos índices ESG está a tornar-se popular. Investidores ESG desejam incluir critérios de sustentabilidade nos seus investimentos e, assim, reduzir os riscos ambientais, sociais e de governança que lhes são inerentes.





Consciente disso, o Abanca escolheu um índice que seleciona empresas com elevada valorização em termos de sustentabilidade de acordo com a Sustainalytics, entidade independente que se dedica à análise nesta área.





O Índice iSTOXX Transatlantic ESG 100 Equal Weight Decrement rejeita empresas que violam os padrões internacionais de sustentabilidade ou estão envolvidas em atividades controversas relacionadas com armas. As empresas que passaram no filtro anterior são avaliadas quanto ao impacto ambiental da sua atividade, aos aspetos que envolvem as suas relações sociais, como os direitos dos trabalhadores ou o respeito pelos direitos humanos, e à qualidade da sua governação. Aquelas com a melhor avaliação são selecionadas.



Vários estudos, como o relatório da Morningstar "Does Investing Sustainably Mean Sacrificing Return?", concluem que os índices ESG superaram os seus equivalentes não ESG em lucratividade na maioria das regiões.

Um futuro smart

Índices tradicionais como o S&P 500 ou o Euro Stoxx 50 existem há mais de 30 anos e não podemos deixar de agradecer o seu contributo quando foram criados como uma ferramenta de representação e acesso a um determinado mercado. Agora, devem dar lugar a uma nova geração de índices que tem conseguido contar com a tecnologia, neste caso financeira, para se adaptar a um novo ambiente e ser mais resilientes.