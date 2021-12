Investimento com retorno garantido

Pandemia, confinamento, equilíbrio, bem-estar emocional, saúde mental. Ao longo do último ano e meio, estes foram vocábulos e conceitos que nos entraram pela vida e quotidiano a todo o instante, estando presentes de forma vincada no nosso dia a dia. Se, para os primeiros, será uma questão de bom-senso sujeitarmo-nos a condicionantes mínimas para nos preservarmos a nós próprios, aos nossos e pelo bem-estar comum, nos restantes, todos temos uma palavra a dizer e ação a tomar, cabendo a cada um o papel principal, não tendo de estar necessariamente limitado por uma pandemia que assolou o mundo e mudou as nossas vidas.

Equilíbrio, bem-estar emocional e saúde mental são vertentes que cabe a cada um prezar, preservar e cultivar. Porque do indivíduo se faz o coletivo e cabe-nos a todos não sucumbir e emergir mais capazes, satisfeitos e realizados dos tempos adversos que atravessamos. Atividades lúdicas e desportivas são mecanismos que nos ajudam a descomprimir e alcançar esse estado de satisfação, sem sacrifício de outro que se sobrepõe aos demais: um bom descanso.

Maior produtividade com um sono efetivo e adequado

Dormir bem, com todo o conforto, repondo energias e tendo um repouso efetivo, é sabido, é um fator essencial para determinar a atitude, o humor e a predisposição com que vamos encarar os desafios, os compromissos e as contingências de cada novo dia. Um sono efetivo e adequado ajuda-nos ainda a melhorar as nossas habilidades cognitivas e de concentração, além de fortalecer o nosso sistema imunitário.

É nessa conjuntura que a Maxcolchon, empresa espanhola fabricante de produtos para o descanso, ganha especial relevância, tendo conquistado a confiança dos portugueses ao oferecer produtos de qualidade a preços de custo, na medida em que prescinde de intermediários e vende diretamente ao consumidor.

Detalhes importantes: a personalização é o fator-chave

Os equipamentos de descanso da Maxcolchon oferecem um elevado nível de conforto, com um design único para o quarto, que pode ser adaptado a qualquer estilo para criar o ambiente que os clientes desejam alcançar, proporcionando um oásis de descanso de altíssima qualidade.

A multinacional do descanso Maxcolchon oferece um nível extremo de personalização, graças aos seus cinco tecidos disponíveis (polipele, chenille, aqualine, ecolife e lux arábica) e aos 40 tons diferentes disponíveis em todos os modelos de sommiers e cabeceiras. Mas o detalhe da fabricação pode ser percebido na ampla gama de colchões viscoelásticos, com molas ensacadas e látex, que se ajustam às necessidades de descanso de cada um dos utilizadores – perfeitos para um sono sem interrupções, completando a panóplia de utensílios para um bom descanso com o tipo de almofada que melhor se adapta à posição adotada para dormir e uma vasta gama de roupas de cama.

Conforto, estética e qualidade

A Maxcolchon oferece uma grande variedade em todos os produtos, já que conforto, estética e qualidade são os principais pilares da marca, de forma a oferecer a todos os clientes o descanso de que necessitam. É por isso que a maioria dos colchões tem 100 noites de teste e até 10 anos de garantia, na medida em que é considerada a total satisfação dos clientes o fator decisivo para a escolha da marca.

Fabricante de produtos de descanso há mais de 15 anos, a Maxcolchon controla todo o processo de fabrico sem intermediários. Este facto permite-lhe fabricar produtos de maior qualidade a um preço muito mais competitivo do que um fornecedor ou distribuidor.

A Maxcolchon não tem stock na fábrica, todas as encomendas são criadas especificamente para cada cliente, que pode garantir uma personalização superior em relação a outras empresas de descanso. Permite ainda oferecer colchões personalizados, para que o cliente escolha o tipo de colchão que deseja com largura, comprimento e espessura específicos.

Gama completa para noites de sonho

Os clientes têm à disposição uma vasta gama de colchões viscoelásticos, látex, molas e espuma que, juntamente com outros produtos, como sommiers rebatíveis, sommiers fixos, sommiers, bases revestidas, cabeceiras, almofadas e roupa de cama, podem criar um equipamento de descanso perfeito.

A Maxcolchon fornece ainda inúmeras formas de pagamento para que nenhum dos clientes tenha de abdicar de um descanso de qualidade, com uma garantia de satisfação de 100%, ampliada a todos os seus produtos e a um atendimento exclusivo e personalizado.

Dormir bem, ter um descanso de qualidade e dar um passo certo para preservar a saúde mental é, assim, um investimento seguro, com proveitos garantidos.