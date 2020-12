O descanso é o segredo do negócio

Num ano em que a pandemia trouxe novas necessidades e um stress acrescido, a procura por bens de conforto e bem-estar está em crescimento. O consumidor, tanto em Portugal como internacionalmente, passou a focar-se mais em elementos adaptáveis, confortáveis e que ajudem ao bem-estar físico e emocional.

Os desafios, profissionais e pessoais, foram uma constante neste ano. A casa teve de se adaptar às novas dinâmicas, o teletrabalho implementado trouxe novas necessidades e a incerteza quanto ao futuro trouxe uma precisão redobrada de cuidar de si.

O descanso dos guerreiros

A forma como se passa a noite tem um reflexo direto na forma como se desenrola o dia. Um cérebro mais descansado e mais revigorado está mais apto a enfrentar desafios, a encontrar soluções e em manter uma atitude positiva. A concentração, o sistema imunitário e o bem-estar geral são diretamente influenciados, e uma noite com insónias ou com um sono inconstante é receita para maiores níveis de stress.

Consciente da importância de um descanso revigorante, a Maxcolchon tem uma vasta oferta no mercado português, com uma gama de produtos de descanso que vai desde colchões a almofadas, sommiers, cabeceiras e roupas para a cama. Os produtos são feitos à medida de cada um, e isto não se refere apenas às dimensões dos colchões!

A marca faz da personalização uma bandeira e, por isso, não tem stock de fábrica. Cada produto é feito consoante as necessidades do cliente, em materiais como viscoelásticos, látex, molas e espuma, e em cinco tecidos. Para uma total adaptação e um descanso sem interrupções, a almofada é a chave de ouro, que também deve ser escolhida consoante a posição em que dorme.





Não é tudo: a marca espanhola orgulha-se de ajudar a criar um verdadeiro oásis no quarto e, para isso, conta com uma panóplia de 40 tons diferentes em todos os modelos de sommiers e cabeceiras. Tudo a preços altamente competitivos, uma vez que não utiliza intermediários, para que conforto e design se possam fundir noite e dia.

Um bom negócio, em que só pode ganhar

A Maxcolchon opera online para todo o país através do site, o que significa que pode fazer as suas escolhas com toda a segurança e à distância de um clique. A confiança é a base de cada marca, e a Maxcolchon tem total confiança nos seus produtos, mas também no bem-estar dos seus consumidores. É por isso que garante, em praticamente toda a gama de colchões, 100 dias para que possa experimentar o seu colchão. A única exceção é feita nos colchões artesanais, por terem um fabrico mais completo e completamente manual.

O facto de ser online em nada prejudica a personalização: o atendimento, exclusivo e personalizado, e todos os produtos, adaptados a cada cliente, garantem uma satisfação de 100%.