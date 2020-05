O futuro é estável

A prestação de serviços de consultoria de qualidade é uma das bases da economia global e das redes de interdependência entre as empresas. Da informática à saúde, do imobiliário ao design: o mercado laboral contemporâneo é definido por configurações comerciais cada vez mais complexas e sofisticadas.

As empresas e as suas equipas de Recursos Humanos devem hoje ser capazes de construir pontos de contacto entre uma força de trabalho mais exigente, mais qualificada – e uma procura fundamental de profissionais capazes de se diferenciar dos sistemas técnicos digitais que em muito influenciam a vida das empresas.

A veloz integração e sofisticação do software permitem às empresas a automatização de um número crescente de processos e de serviços. A nível europeu, nos sectores públicos e privados, há uma necessidade marcante de respostas estruturadas para mudanças sem precedentes nas relações sociais e nas expectativas face ao desempenho de cada economia.

A nova estabilidade

A inovação na gestão de carreiras de consultoria é uma das soluções-chave para o combate à precariedade. O futuro do aconselhamento e consultoria comercial passa pela criação e fortalecimento de relações humanas, atentas, baseadas na melhoria constante de capacidades. A voraz sofisticação tecnológica que está a revolucionar todos os sectores profissionais a nível mundial será cada vez mais benéfica na medida em que empresas e instituições souberem potenciar os aspectos relacionais, afectivos e formativos da sua actividade.

A Brain Power oferece um modelo de franchising em que a estabilidade laboral dos consultores - nos seus eixos contratuais e fiscais – é garantida através da formação contínua e da relação de proximidade com clientes e franquias. Ao interligar empresas e profissionais capazes de fazer a diferença acrescentando valor humano, a marca oferece a oportunidade de definir e apoiar de forma sustentada múltiplos sectores - com profissionais de excelência, capazes de operar nas diferentes dimensões da economia global.

Uma marca para a vida

Brain Power é uma marca europeia especializada no desenvolvimento e na gestão de carreiras de Consultoria Comercial. Fundada em 2016, a marca tem uma visão única e inovadora de planeamento das ofertas formativas e da gestão administrativa da atividade – baseada em relações duradouras que respondem às ambições de longo prazo dos profissionais e das empresas. É esta visão - assente na responsabilidade social e na atenção cuidada à dimensão humana de cada colaboração - que preside à expansão do franchising em Portugal e na União Europeia.

A rede oferece a oportunidade de definir e apoiar de forma sustentada a formação profissional de consultores de excelência, capazes de operar nas diferentes dimensões da economia global. O modelo de franchising da Brain Power assenta no conhecimento profundo dos novos contextos urbanos e na criação de redes de recursos e de oportunidades. O fortalecimento das relações humanas é a base de um futuro onde a estabilidade laboral define uma economia sustentável e próspera.

Actualmente, os mesmos desafios técnicos, formativos, competitivos e sociais são sentidos em Portugal, na União Europeia e em todo o mundo urbano É inegável que existem transformações cuja implementação é imperativa para que o tecido empresarial nacional seja mais competitivo a nível internacional.

No nosso país há uma certa tradição de serviço ao cliente, de atenção ao cliente, de entreajuda e de sentido cívico que - quase paradoxalmente - nos oferecem instrumentos valiosos para competir nos mercados globais. As empresas e instituições portuguesas estão claramente a apostar na evolução e na capacitação das suas equipas ao nível dos recursos humanos, cientes que em muitos casos disso dependerá a sua sobrevivência. As tendências que se registam a nível europeu - muito relacionadas com o aspecto formativo e a análise de contextos - são seguidas em graus variados mais de uma forma maioritariamente homogénea em Portugal.

Aproximamo-nos rapidamente de um cenário em que muito da nossa actividade profissional será realizada online, em parceria com sistemas automatizados extremamente eficazes - a capacidade de análise e interpretação, o aconselhamento relacional e a confiança baseada na excelência são skills que que farão toda a diferença ao longo das carreiras do futuro.



A nova estabilidade requer um modelo de negócio baseado na responsabilidade social e na inovação de serviços e tecnologias.