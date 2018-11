Plataformas de trading online – 4 factores a considerar

Há alguns anos, fazer operações nos mercados financeiros a qualquer hora e em qualquer lugar parecia uma possibilidade distante. Hoje em dia, é uma realidade e que está em constante inovação. As corretoras têm vindo a actualizar as suas plataformas, de modo a proporcionar mais rapidez e mais comodidade aos investidores.

As ferramentas de negociação que existem actualmente aumentaram e melhoraram o acesso dos investidores aos mercados financeiros. Os investidores de retalho podem hoje em dia investir em qualquer parte do mundo e aplicar o seu património num conjunto diversificado de produtos.

Ao longo dos últimos anos, as plataformas de trading têm também vindo a aumentar a quantidade de informação a partir da qual é possível aceder. Muita desta informação é transmitida a partir de gráficos, com a tecnologia a permitir que a sua visualização seja cada vez melhor.

Outro aspecto ao qual os utilizadores dão muita importância é a segurança, uma vez que será nestas plataformas que vão transaccionar uma parte relevante do seu património.

2. Fácil utilização

Além disso, conseguem fazê-lo de forma cada vez mais autónoma. As ferramentas disponibilizadas são cada vez mais simples e intuitivas, algo que tem sido privilegiado pelos investidores.

Por outro lado, têm sido melhoradas as funcionalidades de personalização. Ou seja, os investidores têm cada vez mais ferramentas para adequar os seus investimentos às suas características, às suas necessidades e ao seu estilo de negociação. Com o intuito de facilitar a forma de actuação dos investidores, as ordens podem ser submetidas tanto por valor monetário como por quantidade.

O vasto conjunto de funcionalidades proporcionado pelas plataformas de trading actuais promete melhorar a experiência de negociação dos investidores. O principal objectivo é que os utilizadores tirem o melhor partido da sua presença nos mercados financeiros, em qualquer hora e em qualquer lugar.

3. Aplicação móvel

Muitas das plataformas de trading estão disponíveis não só no computador, como no "smartphone" enquanto aplicação móvel. Os investidores privilegiam plataformas que têm uma análise positiva dos seus utilizadores, como no caso da DEGIRO, cuja aplicação disponível na App Store e Google Play recolhe avaliações muito positivas de milhares de utilizadores. Boas experiências são sempre uma boa publicidade.

4. Preços em tempo real

Na plataforma da DEGIRO, por exemplo, os investidores têm acesso à sua carteira de investimentos, bem como a notícias relativas aos mercados financeiros e às cotações das várias classes de activos. Trata-se de uma plataforma com uma utilização intuitiva e que permite um acompanhamento constante dos investimentos.

Além disso, as cotações de várias bolsas são transmitidas em tempo real, tornando mais fácil para os investidores o processo de tomada de decisão e colocação de ordens.

* Este conteúdo foi redigido em cooperação com a DEGIRO.