Sustentabilidade e cibersegurança: são estas as tendências de negócio atuais

Gestores e responsáveis procuram, cada vez mais, soluções abrangentes de segurança, mais ainda no cenário atual, onde há uma maior prevalência do trabalho híbrido. A segurança é uma parte fundamental do negócio da Lenovo, em qualquer etapa.





A prevenção é a melhor ferramenta de segurança

A ThinkShield é uma plataforma de segurança cibernética personalizável que garante a confiança completa dos sistemas, incluindo dispositivo, identidade, online e dados, além de cobrir áreas essenciais de forma a evitar falhas de privacidade e ataques informáticos.





Os princípios de segurança convergentes e soluções permitem que a TI impulsione o crescimento e a inovação não deve ultrapassar a segurança. Cada avanço tecnológico, quando não colmatado com soluções de proteção e segurança adequadas, abre uma janela para novas ameaças aos negócios, que os hackers podem explorar com facilidade. A Lenovo acredita que as soluções de segurança devem evoluir lado a lado com as inovações. Afinal, nenhuma empresa tem tempo para falhas de segurança. A ThinkShield, uma plataforma de segurança personalizável, foi criada pela Lenovo para garantir uma segurança eficaz contra os ciberataques mais sofisticados da atualidade.





Aliar a sustentabilidade e a segurança

Qualquer negócio beneficia de equipamentos que tenham tanto de qualidade como de sustentabilidade. A Lenovo não tem parado de inovar e nunca inovou tão rápido como agora, pensando no nosso planeta e gerações futuras. Por isso, a série ThinkPad™ Z tem uma nova aparência e usa materiais reciclados.



A marca lançou recentemente os novos portáteis ThinkPad - Z13 e Z16 - com um design progressivo dentro do portefólio de portáteis empresariais. Algumas destas novidades passam por novas cores e materiais mais sustentáveis. Para além da sustentabilidade no material – em alumínio reciclado ou couro preto vegan reciclado, também as embalagens apresentam novidades: são feitas a partir de bambu e cana-de-açúcar 100% recicláveis e compostáveis. O adaptador AC, também ele sustentável, utiliza 90% de conteúdo pós-consumo (PCC).





Depois de ter atingindo as metas de redução de emissões para 2020, que foram estabelecidas em 2010, a Lenovo tem novas metas de redução de emissões para 2030 e alinhou-as com a ciência climática mais recente. Além disso, a marca inventou um procedimento de soldadura de baixa temperatura que melhora a produção dos PC, economizando energia, aumentando a confiabilidade e reduzindo as emissões de carbono.





A Lenovo é a fabricante líder de PC em plástico feitos totalmente com conteúdo reciclado – usando aproximadamente 42 milhões de quilos de plástico reciclado em produtos e produção de embalagens. A Lenovo usa metais e materiais reciclados na série ThinkPad X e na recém-lançada série Z, e continuará a aumentar os metais e materiais reciclados nos próximos lançamentos.





O sistema operativo em qualquer um destes equipamentos é o Windows 11, que foi concebido para potenciar a produtividade, a criatividade e a organização das tarefas diárias. O Windows 11 reinventou a forma como um PC deve funcionar, permitindo uma ligação instantânea quer com colegas de trabalho quer com clientes, trazendo maior produtividade para os colaboradores, consistência para a equipa de TI e garantindo a segurança de todos.