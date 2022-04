“Acabou o mito de que o cibercrime só acontece aos outros”

Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, é o convidado de André Macedo no videocast “Pensar o Futuro”, uma iniciativa da Fidelidade com o Jornal de Negócios.

“Acabou o mito de que o cibercrime só acontece aos outros”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: “Acabou o mito de que o cibercrime só acontece aos outros” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar