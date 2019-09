Contrariando a ideia de que os leilões são um canal mais eficaz para escoar imóveis de gama média/baixa, a EuroEstates tem vindo a realizar leilões com imóveis únicos com características premium e tem conseguido excelentes resultados.

São exemplos desta estratégia, um apartamento T3 no Chiado por 1,26 Milhões de euros, uma herdade no Cercal por 1,2 Milhões e alguns apartamentos no eixo Lisboa-Cascais por valores entre meio e 1 milhão de euros.





O sucesso destas ações comprova, segundo a EuroEstates, que o leilão é talvez a forma mais eficaz e transparente de comprar e vender imóveis, mesmo de gama alta, com inúmeras vantagens, tanto para compradores como para vendedores.

Integrados em carteiras mais alargadas, ou mediante um formato de leilão específico para imóveis únicos, a empresa tem identificado oportunidades junto de clientes vendedores que querem maximizar o valor de venda, aferindo simultaneamente o real valor de mercado do seu imóvel.