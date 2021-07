Yunit Consulting tem nova Diretora de Marketing e Parcerias

Depois de quase 9 anos como diretora de Marketing e Comunicação da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP), assume esta mudança com responsabilidade e grande entusiasmo e com o objetivo de contribuir para consolidar o posicionamento da empresa e criar valor acrescentado para parceiros e empresas.





Licenciada em Relações Internacionais, desde cedo que a vida profissional a encaminhou para a área de relacionamento com o cliente e marketing. Passou por instituições como a UNESCO, Ministério das Finanças, IFE - International Faculty for Executives e o Instituto Informação e Franchising. Mais tarde frequentou um programa Executivo de Comunicação Estratégica da Católica Lisbon School of Business and Economics e um Master em Gestão da Formação.





Para Bernardo Maciel, CEO da empresa, "este reforço da equipa insere-se no âmbito da aposta da Estratégia 2020-2022 da Yunit, que tem como objetivo criar mais valor para parceiros e PME, através das nossas competências diferenciadoras, de forma a ajudar as organizações a dar o salto".





Sobre a Yunit Consulting:

Principal parceiro das Empresas, do pensamento estratégico à implementação da mudança, com competências em Consultoria Financeira e no Apoio ao Investimento e Financiamento, assim como na Fiscalidade e na Eficiência, com o foco na melhoria da performance e criação de valor.