KSB dos únicos com assistência técnica própria

Contrariando a tendência dos seus principais concorrentes, de entregarem a assistência técnica dos produtos que fabricam a distribuidores, a KSB mantém e investe na sua assistência técnica própria.

Na realidade, a KSB é um dos poucos fabricantes de bombas centrífugas e válvulas industriais que tem na estrutura da empresa, a actividade de assistência técnica e, nos seus quadros, técnicos próprios.

A maioria dos concorrentes da KSB tem vindo a optar por desinvestir na assistência técnica própria, transferindo a responsabilidade dessa actividade para outras empresas, exteriores e independentes do fabricante, ou mesmo para outros países.

A KSB tem assistência técnica própria há cerca de 20 anos, e acredita que essa é a melhor forma de garantir o elevado nível técnico dos seus mecânicos, a autonomia e rapidez de intervenção da empresa, bem como elevada qualidade e eficiência nos recursos humanos e nos processos de trabalho.

A KSB acredita que estes aspectos são fundamentais para a prestação de um serviço de excelência, quer em termos técnicos, quer económicos, aos seus clientes.

Há alguns anos a KSB triplicou a sua área oficinal (ver foto), incluindo avultados investimentos em maquinaria de movimentação e controlo de qualidade, e tem vindo a aumentar os seus quadros de pessoal nesta área.

Qualidade Alemã e fabrico em Portugal

A KSB é um fabricante de bombas centrífugas e válvulas, com sede na Alemanha e filiais próprias em mais de 100 países, incluindo a KSB, Bombas e Válvulas, SA, (que celebrou 50 anos em 2022 !) com sede em Sintra e delegação no Porto, sendo um dos líderes de mercado, quer a nível nacional quer mundial, nos segmentos Indústria, Ambiente e Edifícios.

A KSB foi fundada em 1871 (pelos senhores Klein, Shazlin e Becker, cujos descendentes ainda gerem esta empresa familiar), tendo celebrado 150 anos em 2021. É um dos fabricantes de bombas e válvulas mais antigo do mundo, o que lhe dá uma enorme experiência acumulada e uma estabilidade e longevidade que deixam os seus clientes absolutamente descansados.

Apesar de não ter nenhuma fábrica própria em Portugal, o Grupo KSB compra cerca de 4 milhões de Euros por ano a empresas Portuguesas, fabricantes de componentes para os seus equipamentos, como a Duritcast (Águeda) e Arsopi (Vale de Cambra), as quais empregam um total de cerca de 500 colaboradores.

Presente nas maiores indústrias e centro de decisão em Portugal

Os produtos da KSB estão presentes em praticamente todas as grandes indústrias do nosso país (EDP, Galp, Sonae, Autoeuropa, Repsol, etc.), em diversas empresas de abastecimento de água e tratamento de esgotos (Grupo Águas de Portugal, Municípios) e em muitos edifícios de referência (hospitais, centros comerciais, hotéis).

A KSB é o único fabricante de bombas centrífugas de nível internacional com assistência técnica própria e com centro de decisão em Portugal, o que lhe permite responder aos clientes com maior rapidez e flexibilidade, adaptando-se rapidamente às necessidades dos seus clientes e do mercado.