Aeroportos da ANA|VINCI Airports atingem o nível 4 da acreditação ambiental da Airport Carbon Accreditation (ACA)

A ANA|VINCI Airports recebeu o nível 4 da ACA (Acreditação de Carbono Aeroportuário) para nove dos seus aeroportos portugueses: Lisboa, Porto, Faro, Ponta Delgada, Santa Maria, Horta, Flores, Madeira e Porto Santo. O nível 4 (transformação) atesta que os aeroportos definiram uma estratégia de gestão de carbono a longo prazo, orientada para a redução absoluta das suas emissões (âmbitos 1 e 2), alinhada com os objetivos do Acordo de Paris, e que desenvolvem em conjunto com os seus parceiros (incluindo as companhias aéreas) uma estratégia de redução das emissões através do estabelecimento de Planos de Parceria.

A VINCI Airports foi a primeira operadora aeroportuária a lançar uma estratégia ambiental internacional, em 2016, e a primeira a ter todos os seus 53 aeroportos, em 12 países, a aderir ao programa ACA. A VINCI Aeroportos tem agora 12 aeroportos acreditados no nível 4 (9 aeroportos em Portugal e 3 aeroportos em Kansai, Japão).

Em Portugal, a ANA Aeroportos de Portugal e a VINCI Airports estão a implementar o seu plano de ação ambiental em torno de 4 prioridades:





- O desenvolvimento de energia fotovoltaica nos aeroportos: está atualmente a ser finalizada a construção da primeira central fotovoltaica, no aeroporto de Faro, que teve início em 2021.





- A implementação de soluções para companhias aéreas e passageiros: no aeroporto de Lisboa, a ANA|VINCI Airports lançou em 2021 uma ferramenta para a monitorização em tempo real das emissões de CO2 durante o taxiing das aeronaves (uma iniciativa premiada nos Prémios Ambientais VINCI).





- O compromisso de toda a indústria aeronáutica com a criação, em 2021, do Fórum do Carbono com os stakeholders, uma iniciativa que junta companhias aéreas, parceiros aeroportuários, câmaras municipais e empresas de transporte, para em conjunto diminuir a pegada carbónica no setor da aviação.





- Sequestro de emissões residuais pela floresta: nos últimos meses, foi lançado o programa de sumidouros de carbono, tendo sido já desenvolvidas ações do Programa de Reflorestação VINCI Airports em ações locais dedicadas aos aeroportos de Faro, Porto Santo e, mais recentemente, Lisboa.