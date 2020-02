Em 2019 a rede de lojas Agriloja apresentou um volume de faturação superior a 50 milhões de euros, resultado do crescimento sustentado e consolidado, através de uma estratégia de expansão com abertura de lojas próprias e franchisadas.



Caracterizada como a maior rede nacional de lojas para animais e plantas, a Agriloja disponibiliza uma vasta e diversificada gama de produtos para quem se dedica a atividades de agricultura, jardim, pecuária, animais de estimação, bricolage e casa. Com soluções para clientes do "Faça você mesmo", a Agriloja apresenta produtos para uso nas vertentes hobby e profissional.





O sucesso da Agriloja deve-se também à dedicação e empenho de mais de 300 colaboradores para responder às necessidades dos seus clientes. A aposta contínua na formação das equipas foi essencial para atingir os objetivos definidos.

Atualmente com mais de 20 lojas abertas em Portugal, a Agriloja desenvolve o seu negócio com mais de 500 fornecedores nacionais e internacionais. Disponibiliza uma vasta e diversificada gama de produtos com mais de 20.000 referências, aposta no desenvolvimento de produtos da marca Agriloja e procura sempre enriquecer a oferta disponível, com vista à contínua satisfação do cliente.