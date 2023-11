AMCONFRARIA é a nova representante das marcas Mitsubishi e Fuso no distrito da Guarda

O ano 2023 fica marcado pela expansão do Grupo AMCONFRARIA a um novo distrito.





O Grupo AMCONFRARIA representa desde o dia 1 de setembro de 2023 as marcas Mitsubishi e Fuso no distrito da Guarda.





No final do ano de 2022, o Grupo aproveitou a oportunidade de adquirir o negócio Mitsubishi e Fuso à Soviauto, com o objetivo de expandir a sua presença para outras áreas de atuação e acrescentar ao seu portfolio as respetivas marcas, convictos do potencial de crescimento assente na gama atual de produtos e na que se perspetiva para os próximos anos.





A Mitsubishi baseia a sua oferta nos veículos ligeiros de passageiros, enquanto a marca Fuso atua no mercado de comerciais.





O Grupo AMCONFRARIA tem definido um plano de requalificação do espaço exterior e interior, tornando-o mais moderno, operacional e confortável, de forma a elevar os níveis de qualidade do atendimento e serviços prestados.





Com uma aposta clara nas marcas representadas, o Grupo irá também dinamizar o negócio de usados, disponibilizando um volume significativo de viaturas semi-novas e usadas, e serviços de rent-a-car, renting e assistência após-venda multimarca, beneficiando das sinergias e vasto conhecimento do Grupo.





O Grupo opera no setor automóvel há mais de 35 anos, sendo hoje uma referência na zona centro do país, a sua principal área de atuação.





Com esta aquisição, o Grupo AMCONFRARIA integrou todos os colaboradores que estavam vinculados à Soviauto, contando agora com 170 colaboradores. Sendo um ano desafiante em virtude do contexto económico atual, o Grupo tem como objetivo a consolidação de bons resultados obtidos no ano de 2022, mantendo como propósito a satisfação dos clientes e colaboradores do Grupo.





Mitsubishi.amconfraria.com

Fuso.amconfraria.com