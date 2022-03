Casa Ermelinda Freitas ganha 10 medalhas de ouro na Alemanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Casa Ermelinda Freitas voltou a ver os seus vinhos premiados e reconhecidos, em um dos maiores e mais prestigiante concurso de vinhos que se realiza no mundo, mais propriamente na Alemanha: Mundus Vini 2022 – Spring Tasting. Com um total de 12 medalhas: (1 Medalha de Grande Ouro, 9 Medalhas de Ouro, 2 Medalhas de Prata).





De destacar a Medalha de Grande Ouro, obtida pelo vinho Casa Ermelinda Freitas Alicante Bouschet Reserva 2019, que também foi premiado com o Melhor Vinho do Concurso Mundus Vini 2022 – Spring Tasting da Península de Setúbal.





Melhor Vinho do Concurso da Península de Setúbal: Casa Ermelinda Freitas Alicante Bouschet Reserva 2019





Medalha De Grande Ouro: Casa Ermelinda Freitas Alicante Bouschet Reserva 2019





Medalhas De Ouro: Casa Ermelinda Freitas Moscatel de Setúbal Superior 2009, Casa Ermelinda Freitas Carménère Reserva 2017, Casa Ermelinda Freitas Moscatel Roxo de Setúbal Superior 2010, Dona Ermelinda Reserva Tinto 2019; Rocksand Shiraz 2020; Vinha do Rosário Syrah 2020; Vinha do Fava Touriga Nacional 2020; Vinha do Torrão Tinto 2020; Quinta da Mimosa 2019





Medalha De Prata: Vinha do Rosário Selection 2021; Casa Ermelinda Freitas Merlot Reserva 2019





Estamos perante o melhor começo de ano de sempre, no que toca à conquista de prémios da Casa Ermelinda Freitas, que já conquistou a até ao presente dia em 2022:





Medalhas de Duplo Ouro: 5

Medalhas de Grande Ouro: 6

Medalhas de Ouro: 22

Medalhas de Prata: 18

Medalhas de Bronze: 3

Total: 54





Mais do que um reconhecimento, é um reforço da notoriedade e qualidade da marca Casa Ermelinda Freitas a nível nacional e internacional.