CASA PEIXOTO EMPENHADA EM MELHORAR O CONFORTO TÉRMICO DAS CASAS EM PORTUGAL

Com o objetivo de contribuir para a melhoria do desempenho energético, a Casa Peixoto, promove no seu website, no espaço "Dicas da Casa", informação para facilitar a literacia sobre construção sustentável e eficiência energética. A seção "Dicas da Casa", lançada este ano, inclui informação, experiências para melhor utilização dos recursos domésticos, dicas e ideias para melhorar o conforto das casas.

Esta iniciativa de partilha de conhecimento e informação como ferramenta de mudança comportamental, enquadra-se na estratégia de sustentabilidade da Casa Peixoto, e no seu contributo para a divulgação e implementação de medidas que promovam a reabilitação das casas, a eficiência energética, a descarbonização, contribuindo para reforçar o desempenho energético e ambiental.

Através da consulta ao website da Casa Peixoto, o utilizador tem acesso à informação sobre o programa de apoio a edifícios mais sustentáveis, explicando em que consiste o programa, formas de acesso, candidaturas, que tipo de obras podem ser feitas, mecanismos de apoio, entre outras informações esclarecedoras quer para os profissionais do setor como para o consumidor final.

Importa recordar Portugal é um dos países da União Europeia que regista maiores níveis de pobreza energética. Os números da Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética 2021-2050 apontam que entre 1,2 e 2,3 milhões de portugueses vivem em situação de pobreza energética moderada. E ainda que entre 660 e 680 mil pessoas encontram-se numa situação de pobreza energética severa.

Ao promover a literacia sobre o tema, a Casa Peixoto pretende ir ao encontro dos desafios da pobreza energética em Portugal, e mostrar o seu empenho em fornecer soluções sustentáveis e eficientes que contribuam para proporcionar espaços seguros, saudáveis e confortáveis durante todo o ciclo de vida dos edifícios, disponibilizando as melhores tecnologias do mercado.

Luciano Peixoto, Administrador da Casa Peixoto, refere: "Num país como Portugal, em que ainda há muito para fazer na área da reabilitação, para tornar as casas mais confortáveis, e na redução da pobreza energética, a Casa Peixoto está a trabalhar todos os dias no sentido de promover soluções ao encontro desta preocupação com a sustentabilidade. A pobreza energética resulta frequentemente da combinação entre preços altos da energia, baixos rendimentos e edifícios e eletrodomésticos pouco eficientes. Pretendemos apoiar os nossos clientes, disponibilizando sistemas mais eficientes, que proporcionem custos energéticos mais reduzidos e com menor impacto ambiental".