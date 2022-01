Depois de desempenhar funções na BIODERMA Brasil, Célia Lopes abraçou o projeto português com funções de diretora geral da NAOS Portugal.





Célia Lopes assume a direção geral da NAOS Portugal, que integra as marcas BIODERMA, Institute Esthederm e Etat Pur. Depois de desempenhar funções como diretora de marketing na BIODERMA Brasil, onde lançou a marca há quase 8 anos com muito sucesso, Célia Lopes assume agora o desafio de expandir as marcas NAOS no mercado português.



"A minha primeira grande expectativa cumpriu-se plenamente, que era de encontrar um povo caloroso, gentil e muito acolhedor. Estou me sentindo em casa." diz Célia, quando questionada acerca das suas expectativas para este novo desafio. Diz ainda "E as minhas expectativas para o mercado dermocosmético português são as melhores possíveis, visto que o mercado está em franca expansão na farmácia e na parafarmácia representando hoje 25% do setor de beleza e saúde. É uma participação muito expressiva e a curva de crescimento muito acelerada, o que demonstra a crescente preocupação dos portugueses com a saúde da pele."





Licenciada em Letras, pós-graduada em Comércio Internacional pela Sorbonne Paris e MBA em marketing pela FGV-SP, e tendo vivido no Canadá, França e Brasil, Célia Lopes tem uma visão única do mercado dermocosmético. Em Portugal, propõe "explorar oportunidades de expansão das marcas NAOS (BIODERMA, Institut Esthederm e Etat Pur (...)."





Quanto ao mercado dermatológico, seja no Brasil ou em Portugal, Célia afirma "acredito que o futuro da beleza está na saúde da pele, e neste cenário o médico tem e sempre terá um papel fundamental."



É desta forma e "infundindo os valores e missão NAOS na organização e na comunicação das nossas marcas" que assume, com grande expectativa, sentido de responsabilidade e vontade, a direção da NAOS Portugal.

SOBRE A NAOS PORTUGAL:



A NAOS Portugal "é uma abordagem filosófica, científica e cultural uma maneira de estar e uma maneira de agir que pode ir muito mais longe do que um simples apoio.". É um sistema coeso de empresas e marcas, inspiradas na vida e guiadas pelo coração. Posicionou-se como um dos principais players na área do Cuidado da Pele, através do sucesso das suas 3 marcas: BIODERMA, Institute Esthederm e Etat Pur.





Jean-Noel Thorel, fundador da NAOS é farmacêutico e biólogo, desafiou a forma como a indústria da beleza é entendida, ao criar uma abordagem disruptiva, mas, no entanto, respeitosa: a ecobiologia, ou a arte de preservar o ecossistema da pele, ao reforçar os seus mecanismos naturais. Em vez de cuidarmos da pele em excesso, esta deverá aprender a funcionar de forma adequada. A partir desta ideia, nasceram as marcas BIODERMA, Institute Esthederm e Etat Pur, colocando a NAOS numa posição de projeção internacional na área do cuidado da pele.