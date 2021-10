Como mitigar os efeitos de um inédito regresso ao escritório?

Para muitos, o regresso ao trabalho após o período de férias é um regresso ao escritório, ao stress, às horas no trânsito, à correria, à ansiedade do recomeço das aulas das crianças. No entanto, existem algumas empresas que não interpretam o retorno dessa forma. Estas empresas consideram ser um reencontrar dos colegas, que, em alguns casos, mesmo no período de férias, têm momentos de partilha espontâneos. Com o regresso ao trabalho, deverá manter-se a empatia, pois estamos a viver um momento em que a employee experience assumiu um destaque muito importante na vida do colaborador.





No entanto, este ano é um ano diferente, uma nova adaptação ao que vivemos... porque o momento assim um exige. Algumas empresas quiseram dar uma motivação extra aos seus colaboradores. Seja através de iniciativas como eventos presenciais ou remotos, seja pela concretização de workshops ou rúbricas virtuais ou através da entrega de pacotes de boas-vindas como KIT’s de regresso ao trabalho. É cada vez mais importante para as empresas o employee experience, ou seja, promover uma relação mais colaborativa, mais cordial, onde o colaborador é o centro da estrutura da empresa. É essencial que as empresas criem benefícios e formas de estar diferentes do que acontecia até agora.





A estratégia neste regresso passa por continuar a promover a união, a autonomia, a interajuda e essencialmente o bem-estar entre colegas. A partilha diária de experiência pessoais também ajuda a aliviar um bocadinho o stress que vivemos, entre os horários, as birras e os compromissos... Estar presente e essencialmente ser flexível é extremamente importante nesta fase de regresso. Um colaborador feliz, é sem dúvida um colaborador mais produtivo e, por isso, todos os dias, o foco tem de ser acompanhar os colaboradores, promovendo a qualidade de vida e de bem-estar, pois só desta forma estaremos perante os embaixadores mais importantes de uma empresa, aumentando os níveis de felicidade do trabalho.





Por outro lado, no que diz respeito ao regresso ao escritório, temos no mercado algumas empresas que adotarão o sistema híbrido, acompanhado por uma adaptação dos escritórios, promovendo, por exemplo, espaços de amamentação, onde o mais importante será sem dúvida um work-life-balance, permitindo que todos os colaboradores possam conciliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Estamos perante um "beneficio de flexibilidade", permitindo uma melhor gestão do dia-a-dia dos colaboradores, criando uma maior qualidade de vida. Tal só é possível se for acompanhado por uma estratégia de comunicação interna clara, simples e transparente, ou seja, pela criação de planos de gestão de pessoas, focadas nas pessoas.