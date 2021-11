Convenção de municípios brasileiros marca retoma do turismo brasileiro em Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Entre 10 e 13 de novembro será realizada, em Lisboa, Portugal, a Convenção dos Municípios Brasileiros - Lisboa - 2021, evento que visa divulgar o potencial turístico específico dos estados e municípios brasileiros diretamente ao público europeu através de Portugal, porta de entrada do Brasil na Europa.





A convenção, a decorrer no Hotel Dom Pedro, abordará temas como as novas diretrizes do turismo Brasileiro e Português na fase inicial da pós-pandemia; perspetivas, investimentos, direcionamentos e segurança.





A preservação histórica e cultural dos estados brasileiros e Portugal não será esquecida, assim como a sustentabilidade no turismo, abordadas em rodadas de negócios com a presença de representantes das Secretarias de Turismo dos Estados Brasileiros do Ceará, Amazonas, Bahia, Brasília, Minas Gerais e empresários.