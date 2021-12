Criar ambientes mágicos com iluminação Hue Play da Philips

Crie um amplo efeito de iluminação com a elegante barra de luzes Hue Play preta ou branca.

Esta barra é fornecida com uma fonte de alimentação que permite conectar até 3 barras de luz e pode ser colocada no chão vertical ou horizontalmente ou instalado na parte traseira da TV com os suportes que estão incluídos.

Mergulhe no seu filme, jogo ou música com a magia da luz. Com milhões de cores à sua escolha e inúmeras opções de iluminação, pode transformar qualquer sala de estar, com preço de venda recomendado desde 69,95€