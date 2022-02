O Clube de Golfe dos Economistas começa a nova época com um torneio que se realiza no dia 19 de fevereiro, no campo Aroeira Pines Classic e que faz coincidir o Torneio de Abertura, a contar para as Ordens de Mérito de 2022 e ao mesmo tempo fará a qualificação do MatchPlay do Clube.

As inscrições devem ser feitas até ao dia 17 de fevereiro, através do site do Clube. O torneio será disputado na modalidade Stableford e o início será às 9 horas no formato shotgun.