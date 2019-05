O Picadeiro Henrique Calado, na Calçada da Ajuda (Belém), será palco no próximo sábado para a estreia do espetáculo "Crininhas vai para a escola", uma história ficcionada dedicado ao público mais jovem, especialmente concebida para dar a conhecer às crianças o universo da Alta Escola Equestre portuguesa.

O programa tem início com uma visita às cavalariças do Páteo da Nora, onde as crianças e suas famílias podem interagir com cavalos e cavaleiros, seguindo-se o espetáculo no Picadeiro Henrique Calado.





A entrada é livre, mediasnte inscrição prévia, sujeita às condições descritas na área de eventos do site da Parques e Sintra ( https://www.parquesdesintra.pt/event/crininhas-vai-para-a-escola/187130/

O texto, que será interpretado pelas atrizes Sara Cecília, Maria Faleiro e pelo ator Carlos Sebastião, visa dar a conhecer a arte equestre e os exercícios que os cavalos e os cavaleiros faziam no tempo dos reis e das rainhas, ao mesmo tempo que transmite também valores importantes como a família, a amizade, a aprendizagem, a disciplina, a entreajuda e o espírito de sacrifício.