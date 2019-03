Nos próximos dias 30 e 31 de Março vão a Leilão um total de 119 imóveis, em Lisboa e no Porto, respetivamente.

A maioria dos imóveis são frações habitacionais, seguindo-se dos espaços comerciais que também se encontram em número expressivo, especialmente na zona do Porto. Neste fim de semana os preços variam entre os. 5.100 mil e os 1.710.000 euros. Além da habitual oferta entre o Norte e o Sul do País, passamos pelo Alentejo desaguando no Algarve. Temos ótimas casas para passar férias e fins de semana, como Soltróia, Palmela, Guia, Óbidos, Marinha Grande, Elvas, Albufeira, Olhão, Âncora, Vila do Conde, Chaves, Viana do Castelo, Vila Noca de Famalicão, Covilhã, Peso da Régua e Guarda.