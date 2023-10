Executive MBA do Iscte EE em 34º lugar na Europa e no Top 100 do mundo

Financial Times EMBA Ranking 2023 apresenta a escola de formação de executivos portuguesa como uma das melhores na Europa e no mundo em 6 áreas

Os novos rankings da Financial Times que classificam os Executive Master in Business Administration (EMBA) de todo o mundo acabam de ser revelados. São 100 escolas em representação de 39 países, das quais duas são portuguesas.





Além de ser o 34º melhor na Europa e estar entre os 100 melhores do mundo, o Executive MBA do Iscte Executive Education destaca-se com as seguintes classificações: é o 5º melhor EMBA do mundo na redução da pegada de carbono; é o 41º melhor EMBA do mundo na exposição da temática ESG (Environmental, Social and Governance); é o 60º melhor EMBA do mundo na experiência internacional que confere aos participantes.





O EMBA do Iscte Executive Education proporciona ainda um acréscimo salarial de 44% aos alumni, em média e em termos globais, sendo hoje o salário médio mais alto de cerca de 125.260,00 €. Está também em 3º lugar no que respeita a paridade: 48% são docentes do sexo feminino. É de salientar que 99% dos docentes são doutorados com experiência empresarial.





"Avaliação global", "progressão na carreira", "avaliação de diversidade", "oportunidades internacionais", "experiência do corpo docente" e "avaliação do programa" foram as seis áreas analisadas para o FT EMBA Ranking 2023.





De acordo com José Crespo de Carvalho, Presidente do Iscte Executive Education, "ter o nosso Executive MBA no ranking global do Financial Times (e AMBA Accredited) é o reconhecimento que todas as escolas de executivos pretendem para os seus MBAs." Crespo de Carvalho acrescenta que "este reconhecimento aumenta a credibilidade e atrai mais e melhores candidatos com elevada qualidade, e que querem fazer parte de um clube restrito".