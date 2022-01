eXp prossegue expansão internacional com três novas localizações previstas para o 1º trimestre de 2022

eXp Realty® , a empresa de mediação imobiliária que mais cresce a nível mundial, e subsidiária da eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), anunciou recentemente os seus planos para expandir operações para três novos países no 1º trimestre de 2022 - República Dominicana, Grécia e Nova Zelândia.





Este anúncio é feito após a abertura de nove novos mercados durante o ano de 2021, Porto Rico, Brasil, Itália, Hong Kong, Colômbia, Espanha, Israel, Panamá e Alemanha. Com estas três aberturas previstas para 2022, a eXp espera chegar ao fim do 1º trimestre com presença em 21 países, incluindo o país de origem, os Estados Unidos da América.





Durante o ano de 2021, a eXp manteve o foco no crescimento e a conquistar quota de mercado. Atualmente conta com 72.000 agentes e cresceu 97% para um novo recorde de 1.1 mil milhões de dólares no 3º trimestre de 2021.





"Temos mantido um crescimento consistente a nível global", afirmou Michael Valdes Presidente da eXp Global. "As expetativas são grandes e as exigências também. Com a abertura destes três novos países, mantemos a aposta forte de crescimento e solidificação dos mercados da EMEA, CALA e APAC. A República Dominicana, nas últimas 3 décadas, tem vindo a registar um crescimento económico notável, superior aos restantes países das Caraíbas e América Latina. A Grécia é um mercado vibrante com fortes projeções a nível económico devido ao turismo, investimento estrangeiro e o fundo de recuperação Grécia 2.0. Este país desempenha um papel chave no crescimento da nossa presença no continente europeu, juntamente com o Reino Unido, França, Portugal, Itália, Espanha e Alemanha. Adicionalmente, a Nova Zelândia possui um mercado imobiliário muito exigente, que beneficia da estreita relação com a Austrália, onde a eXp já tem uma forte presença."