eXp Realty apresenta melhores resultados de sempre em 2020

O ano de 2020 foi o ano mais lucrativo da história da eXp, ao fechar com uma receita de 1,8 mil milhões de dólares, e com uma receita líquida de 31 milhões de dólares.





Em 2021, a expetativa é para que continue a crescer, muito alavancado na expansão internacional, com a chegada a sete novos países no 1º semestre.



Ainda durante o 1º trimestre do ano, a eXp anuncia a chegada aos 50.000 agentes em todo o mundo.



BELLINGHAM, Wash., 30 de março, — eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), a holding da empresa eXp Realty, Virbela e da Success Enterprises, anuncia o ano de 2020 como o de maior crescimento da empresa desde a sua origem, com um crescimento de 84% para 1,8 mil milhões de euros, quando comparado com o ano anterior.





2020 ficou ainda marcado pela forte expansão internacional, com a abertura de cinco países, África do Sul, Índia, México, França e Portugal, que se juntaram aos EUA, Austrália, Canadá e Reino Unido. Já em 2021, a eXp iniciou o ano com novas aberturas, Porto Rico, Brasil, Itália e Hong Kong e para o 2º trimestre do ano estão anunciadas Colombia, Espanha e Israel.



Com estas aberturas, a eXp vai fechar o 1º semestre de 2021 com presença em 16 países diferentes.