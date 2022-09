Festival Viver 2022 Mira de Aire

Viver, sentir, gostar, promover Porto de Mós no seu todo, freguesia a freguesia, de forma autêntica e coesa é o objetivo do Festival Viver.



Mira de Aire será o grande anfitrião desta festa e receberá o Festival Viver em pleno Parque Natural das Serras de Aires e Candeeiros, fazendo do Largo da Igreja o seu palco principal, nos dias 16, 17 e 18 de setembro.



Os objetivos mantém-se: mostrar o que de melhor se faz, se produz e se dá em Porto de Mós, desde a natureza e o que dela vem, até ao capital humano, que se traduz, por exemplo, nos serviços sociais disponíveis no concelho, pois neste festival todos têm lugar, desde o cultural, desportivo até ao social!



Assim, as atividades desportivas, os ateliês, as oficinas criativas, os concertos, as exposições, os rastreios e a animação serão, uma vez mais, uma prova viva do que Porto de Mós tem para oferecer. O festival contará, ainda, com a corrida NEON RUN, com o concerto do TOY e com o espetáculo do RUCA.



Entradas livres!