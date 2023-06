Gi Group Holding lança novo Podcast sobre o mundo do trabalho

O podcast promete dar a volta ao mundo do trabalho, mostrando as várias perspetivas laborais e desafios dos profissionais.

A Gi Group Holding anuncia o lançamento do seu primeiro podcast em Portugal, o Work Around, centrado em discussões sobre o mundo do trabalho e as várias perspetivas dos profissionais convidados.





Este novo podcast tem como objetivo fornecer insights e reflexões valiosas sobre a realidade corporativa, centrando-se no desenvolvimento de carreira, na cultura do local de trabalho, na natureza mutável e desafiante do trabalho, nos desafios da inclusão e igualdade e na partilha de histórias de sucesso e superação.





Estruturado em torno da ideia de ter um host rotativo em função do convidado, os episódios já publicados contam com apresentação de Cristina Simão, HR Director, e Tiago Varanda, Marketing Director.





No podcast, host e convidado são desafiados a refletir sobre temáticas laborais impactantes relacionadas com a sua experiência e percurso profissional. Nestas histórias contadas na primeira pessoa, os ouvintes podem esperar ouvir tudo o que houver a dizer sobre trabalho, desde os choques culturais do trabalho internacional, o impacto da tecnologia no futuro das profissões, o envelhecimento da população ativa ou a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.





"Estamos entusiasmados com o lançamento do Work Around em Portugal e com o facto de proporcionarmos ao nosso público uma nova plataforma de aprendizagem e discussão sobre o mundo do trabalho", afirmou Tiago Varanda, Marketing Director da Gi Group Holding em Portugal. "Acreditamos que este podcast será um recurso valioso para quem procura refletir sobre o mundo laboral, desenvolver a sua carreira, melhorar o seu local de trabalho, manter-se atualizado sobre as últimas tendências ou simplesmente ouvir histórias inspiradoras".