Institutoptico na vanguarda da formação executiva

Parceria com a NOVA SBE Executive Education revela aposta na educação.





O Institutoptico, grupo de ótica 100% português, destaca-se na área da formação especializada para óticos através de Formação Executiva que desenvolve em parceria com a NOVA SBE Executive Education, a Business School portuguesa melhor classificada no ranking do Financial Times. Graças a esta iniciativa, os dirigentes das óticas da rede do Institutoptico podem contar com formação especializada que permite melhorar as competências dos seus óticos na resposta aos desafios e oportunidades de mercado e às expectativas dos consumidores, cada vez mais exigentes e digitais.



O serviço de excelência desenvolvido pelas mais de 160 óticas que integram o Institutoptico refletem a exigência com que é encarada a profissão e para o qual é fundamental uma constante atualização.





A formação do Institutoptico debruça-se sobre temas tão relevantes para o negócio das óticas como o planeamento e gestão estratégica no mercado ótico, o marketing e a criação de valor no retalho, a força das marcas ou a importância do canal digital no negócio atual das óticas, entre outros.





O quadro de docentes que integram os cursos do Institutoptico é composto por executivos com carreiras internacionais, docentes universitários, consultores versados nas mais variadas áreas do negócio e especialistas em posicionamento estratégico, conhecedores dos principais drivers no negócio ótico, aptos a transmitir os conceitos fundamentais na gestão da mudança, inovação e criatividade.





A aposta clara na formação dos quadros do Grupo Institutoptico, através da realização de cursos personalizados, permite destacar a rede de óticas das demais, no que toca à sua preparação para dar ao cliente o melhor atendimento possível, garantindo em simultâneo que o negócio da ótica é uma opção sólida no mercado.





Sobre o Institutoptico





O Institutoptico é um Grupo 100% nacional de óticas, constituído em 1989, por iniciativa de um conjunto de 50 óticos portugueses e conta atualmente com cerca de 160 óticas presentes em mais de 110 concelhos, que cobrem o Norte, Centro e Sul de Portugal Continental e Açores e mais de 800 postos de trabalho. Com 33 anos de existência e no top 5 dos principais Grupos de ótica, o Institutoptico diferencia-se por criar vantagens competitivas para todo o Grupo mantendo a independência de cada aderente.





O Institutoptico aposta num serviço de excelência apoiado na proximidade com o cliente, no atendimento de qualidade e numa carteira de marcas e produtos diferenciados no mercado, nomeadamente as marcas Institutoptico: Cierzo Eyewear (armações e óculos de sol), Opticare e Iomax (produtos de contactologia); assim como a licença exclusiva para comercialização em Portugal da marca INVU (óculos de sol ultra-polarizados).