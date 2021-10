ISG debate gestão da aeronavegabilidade

No âmbito da nova Pós-Graduação em Gestão da Aeronavegabilidade, com o início previsto em janeiro de 2022, o ISG – Instituto Superior de Gestão, promove no próximo dia 20 de outubro, no Auditório do Piso 3, entre as 18h30 e as 20h30,o Seminário, subordinado ao tema "Gestão da Aeronavegabilidade".