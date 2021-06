KSB - Forças que fazem a diferença

KSB = Valores, excelência, assistência técnica própria, 150 anos de experiência, inovação, fabrico em Portugal.





A KSB Bombas e Válvulas SA é a filial Portuguesa do Grupo KSB, um grupo empresarial com sede na Alemanha, que fabrica e vende bombas centrífugas (mais conhecidas como bombas de água, apesar da KSB as fabricar para qualquer tipo de fluído) e válvulas industriais.

A KSB está presente em Portugal desde 1972 (49 anos), sendo um dos líderes de mercado, quer a nível nacional quer mundial, nos segmentos Indústria, Ambiente e Energia, bem como cada vez mais relevante nos Edifícios, tendo inúmeras obras de referência em Portugal (Alqueva, Águas Portugal, centrais térmicas, Petrogal, Sonae, hotéis, hospitais, etc).

As principais forças da KSB – aquilo que a distingue dos seus concorrentes – são os seus elevados e rigorosamente cumpridos Valores Éticos (os nossos lemas são "Mais vale não vender do que vender mal" e "Faço como se fosse para mim"), e Colaboradores (e produtos) de Excelência (quer em termos técnicos: quase todos os nossos Comerciais são engenheiros mecânicos; quer em termos pessoais: Simpatia, Flexibilidade, Rapidez, Compromisso).

Outras forças da KSB são Assistência Técnica própria e de nível internacional (a maioria dos nossos concorrentes delega toda a sua AT em empresas terceiras "reparadores autorizados"; os nossos mecânicos fazem trabalhos de topo – reparação de bombas de alimentação de caldeiras de centrais termoeléctricas – para a KSB Alemanha) a preços nacionais, e 150 anos de experiência (o Grupo KSB comemora em 2021 os 150 anos de existência, sempre no desenvolvimento e produção de bombas centrífugas e válvulas industriais), um recorde de estabilidade e know-how.

Outras forças que distinguem a KSB da concorrência são a Inovação (1º no mundo com motores síncronos de alto rendimento, 1º com kit de sensores KSB Guard que permite acompanhar as bombas numa app de telemóvel, 1º com produção por impressão 3D, 1º com loja online para toda a sua gama standard, etc), e o Fabrico em Portugal (com 4 milhões de Euros por ano comprados a fabricantes de componentes Portugueses, é de longe o maior fabricante em Portugal, incluindo face aos concorrentes que se intitulam "fabricantes Portugueses", quando na realidade a maioria das suas vendas provêm da Ásia).

