KSB Bombas e Válvulas atinge paridade de género

No Dia da Mulher, 8 de Março, a KSB atingiu a paridade de género, com 50% de colaboradores mulheres.



A KSB Bombas e Válvulas SA é a filial Portuguesa do Grupo KSB, uma empresa da área de engenharia mecânica, pois fabrica e vende bombas centrífugas (mais conhecidas como bombas de água, apesar da KSB as fabricar para qualquer tipo de fluído) e válvulas industriais.

Nesta área de actividade (engenharia mecânica) a percentagem de mulheres ainda é muito pequena – como se pode comprovar nos estudantes universitários e nas empresas desta área.

De acordo com a pordata, em 2020 apenas 28% dos estudantes universitários em engenharia eram mulheres, sendo que dentro da engenharia, a mecânica ainda é das que tem menos mulheres, comparada com, por exemplo a química. Outros exemplos, dentro do Grupo KSB KSB, são a KSB Alemanha, que tem cerca de 13% mulheres, e a KSB Espanha, uma das melhores nesta matéria, com 37% de mulheres.

Pois a KSB em Portugal atingiu recentemente a paridade de género, com metade dos seus 20 colaboradores mulheres, abrangendo todas as áreas de actividade da empresa, incluindo as vendas, onde a grande maioria dos colaboradores são engenheiros mecânicos !

De acordo com o director geral da KSB, o eng. João Leite, esta diversidade de género, elevada há vários anos, tem sido fundamental para o sucesso da empresa (cresceu 60% nos últimos 6 anos, sempre com lucros, mesmo durante as crises económicas), pois na opinião dele as mulheres são em média mais maduras, mais empáticas e mais fiéis, competências essenciais para o trabalho em equipa.

Esta estreita ligação entre a diversidade de género e o crescimento e rentabilidade das empresas está amplamente comprovada em diversos estudos internacionais.

O dia da Mulher, 8 de Março, é assim a melhor ocasião para a KSB comemorar este marco da sua história, a paridade de género, numa área de actividade onde ainda é muito raro !

O Grupo KSB faz 150 anos de existência em 2021 e fabrica 4 milhões de euros por ano em Portugal. A KSB está presente em Portugal desde 1972 (49 anos), sendo um dos líderes de mercado, quer a nível nacional quer mundial, nos segmentos Indústria, Ambiente e Energia, bem como cada vez mais relevante nos Edifícios.