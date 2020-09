KSB fornece cerca de 200 bombas de água para Alqueva

Nos últimos anos, a KSB já forneceu cerca de 200 bombas de grande dimensão para o sistema de irrigação do Alqueva (além de fazer a respectiva manutenção), as quais estão a funcionar há vários anos com excelentes performances e sem qualquer problema, ajudando desta forma a desenvolver a agricultura e turismo de uma região – o Alentejo – seca por natureza.

O Alqueva é a maior barragem da Europa e está localizada no rio Guadiana. Esta enorme e fundamental obra, não só para a economia da região, mas para a gestão da água de todo o país, iniciou em 2002 e tem vindo todos os anos a aumentar a sua área de rega, impulsionando de forma decisiva a agricultura e o turismo da região.

A KSB envolveu-se no projecto desde o seu início, devido à sua forte presença e competências locais em projectos de abastecimento de água. Com uma equipa de técnicos altamente qualificados e experientes, a KSB em Portugal é frequentemente solicitada pelos projectistas para os apoiar, o que voltou a acontecer neste projecto.

Sendo o rendimento energético um dos principais aspectos na selecção das bombas, a KSB testou todas as suas bombas em conformidade com as mais exigentes normas, tendo apresentado níveis de eficiência operacional acima de 90%.

Todas as bombas foram fornecidas com sondas de medição da temperatura e vibrações nas chumaceiras, para permitir aos utilizadores das estações de bombagem avaliar o desempenho das bombas em qualquer momento.

O facto de a KSB ter fornecido um total de 33 bombas para as três primeiras estações elevatórias sem qualquer falha, deu aos empreiteiros envolvidos nos projectos seguintes a confiança na KSB, para cumprir integralmente as elevadas exigências técnicas e os apertados prazos de entrega, garantindo que a instalação, arranque e exploração se desenvolveriam sem problemas e dentro dos prazos.

Caso esteja interessado em obter mais informações sobre as bombas KSB aplicadas no Alqueva, pode contactar a KSB através do telefone 210 112 300, do e-mail: nuno.aleixo@ksb.com, e do site www.ksb.pt.