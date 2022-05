Mercadona tem linha gratuita de apoio a clientes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O novo número de telefone gratuito de apoio ao cliente da Mercadona é o 800 500 220.





Uma equipa de 85 colaboradores está à disposição dos "Chefes" (clientes) para esclarecer qualquer dúvida neste novo número, do mesmo modo que nos outros canais disponíveis na secção de Apoio ao Cliente em Mercadona.pt , tais como o Formulário de Perguntas , o correio eletrónico para sugestões, as redes sociais ( Facebook , Twitter, Instagram , YouTube e LinkedIn ) e a secção de Perguntas Frequentes .

A Mercadona criou uma nova linha telefónica de Apoio ao Cliente disponível para Portugal e Espanha. O 800 500 220 é um serviço gratuito, disponível de segunda a domingo, das 07:00h às 22:30h, 365 dias por ano e que conta com uma equipa de 85 colaboradores.

Esta nova linha de Apoio ao Cliente mantém o objetivo de ouvir os "Chefes" para poder oferecer soluções ágeis e eficazes, continuar a definir produtos e a melhorá-los, a inovar nas lojas e nos serviços, responder a dúvidas, ou simplesmente para sugestões ou reclamações. Podem ainda contactar este serviço gratuito de atendimento para qualquer dúvida relacionada com, apoio nas candidaturas ou sobre a política de Recursos Humanos da empresa.

Ao uniformizar esta linha de Apoio ao Cliente, eliminando mais tarde os números que anteriormente existiam, um para Portugal e outro para Espanha, a Mercadona torna ainda mais fácil a comunicação com os "Chefes" adaptando o atendimento a cada país, independente do lado da fronteira em que se encontrem. Em 2021, e com recurso a este serviço, a empresa conseguiu responder a mais de 230.000 consultas por parte dos "Chefes", nos dois países.