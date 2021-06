Nasceu a KICO, a Kids Communication Agency

Esta agência inovadora procura ajudar as marcas a inspirar e desenvolver os adultos do futuro.





A KICO, Kids Communication Agency, é a mais recente agência de publicidade lançada no nosso mercado e uma das pioneiras na comunicação focada nas crianças dos zero aos catorze.





"Os tempos estão a mudar e sente-se a urgência de alterar atos e mentalidades, para isso é importante atuar junto dos mais novos, que são, naturalmente, o futuro. O papel das marcas é hoje muito mais do que ajudar as pessoas a descortinar produtos e serviços. Fazem parte da nossa sociedade enquanto motores da mudança e têm um papel que só elas podem cumprir. É isto que lhes permite criar os laços emocionais com o público que acabam por determinar o seu comportamento de compra", enquadra Sandra Silveira, a responsável pela KICO.





"Nós acreditamos que as marcas crescem com as pessoas, ao mesmo tempo que as pessoas crescem com elas. Não só acreditamos, como é isso que praticamos. A KICO contribui com uma parte dos seus lucros para causas sociais relacionadas com as crianças, que podem ser consultadas no nosso site", conclui.





A KICO tem uma metodologia inovadora no mundo da publicidade, estabelecendo parcerias com peritos em pedagogia, psicologia, e áreas técnicas como biologia ou nutrição infantil, que ajudam as equipas de criatividade, estratégia e produção a chegarem às crianças de uma forma educativa e útil, sem ser intrusiva.





A KICO trabalha já para várias marcas nacionais, mas, acredita a sua fundadora, ainda tem muito para crescer.