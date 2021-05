Nhood Portugal convida a viver o momento nos centros comerciais Alegro

A Nhood Portugal, plataforma de soluções imobiliárias com foco no triplo impacto positivo em projetos de uso misto, acaba de revelar a sua nova campanha para os Centros Comerciais que gere, o Alegro Alfragide, Alfragide, Castelo Branco, Montijo, Setúbal e Sintra.

Dizemos sim ao agora é o nome da campanha projetada pela Nhood Portugal para a marca Alegro com o propósito de dar mais otimismo e confiança e envolver todos os que integram o ecossistema dos centros comerciais, sublinhando em simultâneo o papel social destes locais para as comunidades. Esta campanha convida os clientes a viverem o momento com o maior otimismo possível, olhando para o que é permitido fazer, ao invés de se focarem nas impossibilidades inerentes ao contexto atual.

Dizemos sim ao agora, é o mote para voltar a vivenciar boas emoções, aproveitar o que de melhor podemos experimentar aqui e agora, com uma atitude responsável, mas mais descontraída e leve. Os Centros Comerciais Alegro recuperaram a sua vida com o regresso dos clientes e a energia que trazem traduz-se no Dizemos sim ao passo em frente, às portas abertas e às pequenas descobertas", "Dizemos sim a olhar uns pelos outros", "às montras que são espelhos", "aos filmes por ver", "às barbas aparadas", "às conversas com a amiga", "às compras em família", entre outras formas de se viver o Aqui e Agora Alegro. , é o mote para voltar a vivenciar boas emoções, aproveitar o que de melhor podemos experimentar aqui e agora, com uma atitude responsável, mas mais descontraída e leve. Os Centros Comerciais Alegro recuperaram a sua vida com o regresso dos clientes e a energia que trazem traduz-se no manifesto desta campanha, que sublinha uma forma de estar e viver: ", "Dizemos sim a olhar uns pelos outros", "às montras que são espelhos", "aos filmes por ver", "às barbas aparadas", "às conversas com a amiga", "às compras em família", entre outras formas de se viver o Aqui e Agora Alegro.

Filomena Conceição, Diretora de Marketing da Nhood Portugal, empresa que gere os Centros Comerciais Alegro, afirma que "esta campanha vem reforçar o ADN da marca Alegro, estimulando uma atitude positiva em relação ao que já é possível no presente e ao futuro que se adivinha ainda mais positivo. Vamos parar de dizer apenas não. Dizer Sim é um ato de abertura, de inclusão, de assertividade num contexto desafiante, e transmite confiança e otimismo. Os centros comerciais, enquanto importantes agentes dinamizadores da economia local e ponto de encontro da comunidade, têm esta missão social de gerar vida e envolver os clientes, mas também os lojistas, os parceiros de negócio e outros intervenientes, numa atmosfera de confiança. Os Centros Comerciais querem continuar a dar um contributo sólido para a economia nacional, ao gerar valor com os parceiros comerciais, assegurando milhares de empregos e estimulando o desenvolvimento dos territórios onde se inserem, pelo que é fundamental reforçar esta visão de confiança e determinação em dar o passo em frente".