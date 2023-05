NOVIDADES PORCELANOSA NA MAIOR MOSTRA DE CONSTRUÇÃO NACIONAL

De 4 a 7 de maio, Tektónica, na Feira Internacional de Lisboa.





Seguindo a aposta feita há já mais de 20 anos em território português, a multinacional Porcelanosa marca presença na edição 2023 da Tektónica, a feira internacional líder na área da construção. De 4 a 7 de maio, a empresa vai estar presente em Lisboa, com um stand de 81 metros quadrados, 2 A07, no Pavilhão 2, onde dará a conhecer, em primeira mão, aos milhares de visitantes esperados, a vasta gama de materiais e produtos que o grupo oferece, incluindo os novos sistemas construtivos que apresenta para este ano.





Salas e cozinhas da Gama-Decor, casas de banho Noken e l'Antic Colonial com acabamentos de Krion, o novo sistema de arquitetura industrializada monobath e ainda um sistema único e irreverente de colocação de fachadas ventiladas. Estas são algumas das muitas novidades que os visitantes da feira Tektónica terão oportunidade de ver no stand da Porcelanosa na Feira Internacional de Lisboa.





Através desta presença, que acontece num ano muito importante para a multinacional, devido à forte expansão registada em Portugal e ao investimento robusto realizado nas áreas comercial e de marketing, a marca procura reforçar a sua posição no país e atrair cada vez mais clientes e investidores.





Note-se que a Porcelanosa comemora, este ano, 50 anos de atividade. Com presença em 150 países, é um dos fabricantes mais importantes do mundo da cerâmica, mobiliário de cozinha, equipamento de casa de banho e de soluções construtivas para a arquitetura contemporânea, comercializando os seus produtos diretamente, desde o cliente particular, que representa 15% do total da faturação, ao setor profissional, como o construtor ou promotor imobiliário.





Em Portugal, a multinacional detém, atualmente, quatro lojas, situadas em Lisboa, Porto, Viseu e Loulé. Contudo, o objetivo é que a rede portuguesa cresça ainda mais e que seja possível abrir, em breve, novos pontos-chave de venda em outros locais do país.