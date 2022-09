Oliveira da Serra com novo posicionamento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com o objetivo de criar impacto positivo em todo o ciclo da alimentação, Oliveira da Serra apresenta um novo posicionamento que reforça o propósito que a marca sempre assumiu no seu ADN, defendendo que um produto, não basta ser bom, mas também tem de fazer o bem.

Assente na assinatura "O Bom, pela Terra", Oliveira da Serra convida os portugueses a fazerem mais em conjunto, em prol do planeta e demonstra que, agora mais do que nunca, importa semear boas ideias e fazer transformações positivas que podem contribuir para o planeta. A marca defende que "temos que fazer o melhor que podemos, dentro e fora da garrafa" e relembra que a qualidade só é possível com o respeito pelos alimentos, pelas pessoas e pela Terra.

Oliveira da Serra tem vindo a demonstrar as práticas sustentáveis que tem aplicado na produção, onde conta, por exemplo, que os caroços de azeitona são aproveitados e geram energia verde ou como os seus modernos sistemas de rega gota a gota lhe permite ter zero desperdício de água. A marca tem também implementado algumas mudanças nas embalagens, que se têm refletido em reduções significativas na quantidade de tinta dos rótulos e das caixas de transporte, bem como no uso de plástico virgem, algo possível também graças à incorporação de PET reciclado.

Oliveira da Serra reforça assim o seu compromisso em prol da sustentabilidade com o lançamento de um posicionamento que assinala o início de uma nova era, que pretende ser pautada por um ciclo de mudanças. A marca tem uma nova atitude, linguagem e a sua visão surge reforçada, que evidencia as verdadeiras preocupações de Oliveira da Serra em termos de sustentabilidade, onde nunca esquece a sua origem. Este não é um novo propósito da marca, mas sim o despertar da sua razão de existir, porque Oliveira da Serra sempre foi da terra e para a Terra.

Oliveira da Serra vai continuar a inovar, a ser a marca portuguesa de azeites mais premiada do mundo e a apresentar a qualidade a que os portugueses já se habituaram, mas quer mais. Mais pelo futuro. Por isso, a marca vai mais longe e pretende contribuir ativamente em todo o ciclo da alimentação, devolvendo à terra o que é da terra e levando este propósito todos os dias à casa dos portugueses.

Vídeo da última campanha: https://www.youtube.com/watch?v=DkPqfIsmZ34